Oroscopo Paolo Fox della settimana 24-30 gennaio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 24 al 30 gennaio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 al 30 gennaio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi attende una settimana da quattro stelle si cinque. In amore dovrete farvi avanti anche perché avrete voglia di vivere le relazioni completamente, senza più riserve. La settimana non sarà difficile, ma forse sarete polemici o troppo esigenti. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono un po’ di dubbi, ma le risposte arriveranno dal mese di maggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Sarà più facile innamorarsi, non vi capitava da tempo e presto arriverà un bel riscontro. Venere, d’altra parte, è con voi e sta portando un po’ di movimento nella vostra sfera privata. Capitolo lavoro: è arrivato il momento di fare scelte drastiche, i cambiamenti sono dietro l’angolo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore ancora non siete determinati, forse state mettendo alla prova le persone che vi circondano. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi ha già cambiato qualcosina, ma ora tutto attorno a voi è tranquillo: il Sole è dalla vostra parte e le opportunità non mancano di certo.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore c’è un po’ di confusione, ma a maggio arriveranno belle risposte. Gli amori trasgressivi sono un po’ complicati, ma sono quelli che vi piacciono. Cercate di non stancarvi troppo e occhio soprattutto alla giornata di domenica. Per quanto riguarda il lavoro, chi vuole fare un cambiamento deve aspettare perché le risposte arriveranno col tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (24-30 gennaio 2022), tre stelle. In amore le novità ci sono, ma voi siete un po’ diffidenti e state osservando le persone attorno a voi. Forse avete bisogno di affetto. Lavoro? Saturno è contrario, ma voi siete stati in grado già in passato di superare molti ostacoli.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. L’amore si sta risvegliando, ma se non è accaduto nulla di nuovo forse è perché avete paura di innamorarvi. Nell’ultimo periodo siete stati troppo presi dal lavoro, ora però dovrete approfittare di questo transito di Venere, che sarà attivo fino a febbraio, per lasciarvi andare a belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, incontri importanti da programmare.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore ci sono troppe polemiche, forse state cercando qualcosa che non esiste e questa è una settimana di transizione. Venere è contraria e voi continuate ad essere indecisi. Occhio alla giornata di domenica e attenti a valutare le storie che nascono ora. Per quanto riguarda il lavoro, buone prospettive all’orizzonte con il Sole che è dalla vostra parte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Avrete voglia di lasciarvi andare all’amore e potrere farlo sfruttando la Luna che da dopo martedì sarà dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, avrete voglia di cambiamenti, ma dovrete fare tutto con calma e prudenza. Basta con l’agitazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore non riuscite a stare con le mani in mano e ora un sentimento può nascere all’improvviso. Forse vi intrigano due persone contemporaneamente, una per il fisico e l’altra per la mente, ma dovreste trovare quella che incarna tutti i vostri desideri. Lavoro? La settimana promette bene ed è interessante per far partire nuovi progetti!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. In amore per voi non è facile lasciarsi andare, avete sempre paura di rimanerci male, ma ora se avrete voglia di vivere qualcosa dovrete farvi avanti con coraggio e fiducia. L’iniziativa deve essere vostra perché Venere è nel vostro segno e dovrete approfittarne. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di farsi valere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore c’è una fase di recupero in corso. Possono nascere delle storie part-time, con persone legate a qualcuno o lontane. Il Sole è con voi e vi renderà ancora più attraenti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di farvi valere: alcune situazioni vanno chiarite.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. E’ arrivato il momento di tornare ad amare e ora chi è single può fare un nuovo incontro. Chi, invece, ha dovuto fare i conti con una separazione farebbe bene a buttarsi il passato alle spalle. Per quanto riguarda il lavoro, buone notizie in arrivo: se dovete avanzare proposte fatelo martedì.

