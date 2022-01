Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 25 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 25 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore siete un po’ agitati, cercate di mantenere la calma e la serenità. Per quanto riguarda il lavoro, inizia una fase di recupero, gli ostacoli per fortuna non ci sono. Ma prestate sempre attenzione a tutto. Meglio prevenire che curare…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 gennaio 2022), la Luna è dalla vostra parte e potreste anche ricevere una bella sorpresa in amore. Capitolo lavoro: che ne dite di iniziare a fare dei progetti? La fine del mese potrà essere importante!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, favoriti i nuovi incontri, ma non dovete essere diffidenti nei confronti dell’amore. Apritevi alle occasioni che si paleseranno. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata promette grandi cose. Avanti così.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ora potete trovare finalmente l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete meglio e chi vorrà mettersi in gioco dovrà essere pronto a fare passi importanti e coraggiosi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 25 gennaio 2022), non cercate la competizione, meglio allontanare le persone che vogliono mettervi a tutti i costi alla prova. Capitolo lavoro: cercate di fare chiarezza, potrebbero arrivare soddisfazioni e certezze.

PESCI

Cari Pesci, siete giù di corda se state continuando a portare avanti una storia che non vi appaga. Forse è arrivato il momento di dire basta. Che dite?! Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà una bella Luna: regali e sorprese in arrivo. Pronti ad accoglierle?

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la Luna è dalla vostra parte, sorprese in amore.