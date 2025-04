Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 22 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, Marte stimola le relazioni e dona energia per affrontare sfide sentimentali e professionali. In amore, puntate sull’intesa autentica. Al lavoro, le vostre capacità di mediazione fanno la differenza. Un’idea per il futuro va ponderata bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 22 aprile 2025), il cielo vi sostiene e vi regala carisma. In amore, seguite l’istinto ma senza perdervi in gelosie. Il lavoro porta riconoscimenti, anche se piccoli. Alcune situazioni finanziarie vanno analizzate meglio prima di prendere decisioni durature. Intuito forte, ma siate anche pratici.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo cielo brilla per le giovani coppie e per gli innamorati di fresca data che possono fare grandi progetti per il futuro. Capitolo lavoro: si riparte. Se dovete sostenere colloqui e prove, riuscirete ad ottenere dei buoni risultati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le storie d’amore forti resistono alle provocazioni; questa settimana di aprile sembra un po’ sottotono, anche voi pretendete troppo oppure siete distratti da questioni di lavoro. Arrivano novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 22 aprile 2025), in questo momento il vostro senso dell’umorismo è al top e vi aiuterà ad affrontare anche quelle situazioni contorte che vi stanno capitando ultimamente. Spesso proprio l’umorismo rappresenta la vostra arma vincente per stare bene con gli altri e farvi volere bene. La nota più bella di questo cielo è la presenza di Mercurio che vi aiuta a vivere le relazioni con maggiore positività. La nota dolente è l’opposizione di Marte che potrebbe rendere tutto più faticoso.

PESCI

Cari Pesci, ci avviciniamo al periodo migliore dell’anno, quello che partirà dal 9 giugno. Solo un piccolo avvertimento: potrebbero esserci spese impreviste per la casa. Per quanto riguarda il lavoro, sono in vista delle riconferme, avete fatto bene il vostro lavoro e dovete semplicemente chiedere ciò che vi spetta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Ariete: periodo ricco di novità: l’amore è favorito grazie al transito di Mercurio, e sul lavoro si intravedono miglioramenti, anche se cercate conferme concrete.