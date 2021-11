Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 2 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, buone notizie in amore. Le storie nate nell’ultimo periodo possono dare frutti davvero preziosi e di qualità. Sul lavoro i dubbi non mancano, soprattutto per questioni economiche in sospeso. Cercate di non spendere oltre le vostre possibilità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 novembre 2021), può essere la giornata giusta per chiarire disguidi e litigi in amore. Inutile tenersi tutto dentro e peggiorare le cose. Entro fine anno anche sul lavoro chiudete questioni ancora in sospeso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna in opposizione può creare più di qualche problema in amore. Attenti quindi a possibili dissidi con il partner, non rispondete alle provocazioni e mantenete la calma. Sul lavoro i vostri progetti non decolleranno subito, ma non prendetevela.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata sottotono per i sentimenti, specie al mattino. Possibili screzi e discussioni con il partner, anche per questioni banali e di poco conto. Sul lavoro è un momento di tensione e nel quale non siete soddisfatti della vostra carriera.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (2 novembre 2021), vi aspetta una giornata nella quale sarete stressati in amore, soprattutto al mattino, ma presto le cose miglioreranno. Sul lavoro ci saranno grandi novità in arrivo, avete d’altronde un entusiasmo che non si vedeva da tempo.

PESCI

Cari Pesci, in amore le tensioni non mancano. Cercate di gestire tutto con cautela, usando la vostra proverbiale diplomazia. Sul lavoro potrebbe arrivare una conferma a lungo sperata. Dimostrate a tutti il vostro valore. Il transito di Mercurio darà i suoi frutti dopo il 10 di questo mese.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: sul lavoro quello che nasce in questo periodo sarà splendente.

