Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, con Venere in opposizione l’amore potrebbe avere qualche problema, mantenete la calma. Cercate di rimboccarvi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro dovete essere sinceri e dire ciò che pensate senza freni: attenti però perché qualcuno potrebbe infastidirsi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 novembre 2021), in amore giornata molto positiva per i sentimenti, potete togliervi grosse soddisfazioni. Approfittate di questo ponte anche per divertirvi e staccare la spina dai soliti pensieri. Sul lavoro a dicembre grandi cambiamenti in arrivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nel segno porterà grandi novità in amore. Se siete single da tempo, potete trovare l’anima gemella prima del previsto. Sul lavoro ci sono ottime novità a livello commerciale e dei guadagni. Giove e Saturno il prossimo anno torneranno attivi, per cui fatevi trovare pronti.

CANCRO

Cari Cancro, in amore chi ha una storia ben avviata può progettare passi in avanti importanti come il matrimonio, una convivenza o addirittura mettere al mondo dei figli. Sul lavoro dovete avere ben chiari i vostri obiettivi e progetti. Forse è il caso di cambiare aria, soprattutto se il rapporto con i colleghi è logoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (2 novembre 2021), in amore cercate di evitare discussioni inutili e banali. Potete davvero togliervi grandi soddisfazioni, e dimostrare a colleghi e superiori il vostro valore. Attenti perché a fine mese ci saranno grandi dubbi.

VERGINE

Cari Vergine, in amore dovete lasciarvi andare maggiormente, perché avete sempre troppa paura di sbagliare e questo vi frena in maniera eccessiva. Sul lavoro fatevi valere e vedrete che le belle sorprese non tarderanno ad arrivare. Se avete ricevuto un incarico importante, è il momento di rimettersi in gioco.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: grandi cambiamenti sia in amore che sul lavoro. Fatevi trovare pronti.

