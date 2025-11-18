Icona app
Martedì 18 novembre 2025
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 18 novembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 18 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 18 novembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di ripresa: finalmente senti di avere l’energia giusta per affrontare ciò che hai rimandato. In amore serve pazienza, ma un chiarimento può risolvere più di quanto pensi. Lavoro in crescendo. Ritorna il tuo entusiasmo: brillanti intuizioni e buon carisma. In amore passione in aumento, soprattutto per i single.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 18 novembre 2025), il momento di organizzare meglio le tue idee. Se qualcosa non ti convince, non forzare i tempi. In amore piccole incertezze, ma il weekend promette serenità. Forma fisica in miglioramento.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, giornate vivaci e piene di movimento. Ottime notizie sul lavoro, soprattutto per chi cerca nuovi progetti. In amore torna il dialogo, ma mantieni i piedi per terra.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, la settimana parte con qualche tensione, ma via via ritrovi equilibrio. In amore hai bisogno di conferme, ma verso la fine arriva una bella sorpresa. Sul lavoro prudenza nelle spese. Giornate vivaci e piene di movimento. Ottime notizie sul lavoro, soprattutto per chi cerca nuovi progetti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 18 novembre 2025), ritorna il tuo entusiasmo: brillanti intuizioni e buon carisma. In amore passione in aumento, soprattutto per i single. Il lavoro chiede tanto, ma porta soddisfazioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, vuoi ordine e chiarezza: è il momento di mettere a posto ciò che non funziona, senza farti travolgere dagli imprevisti. In amore piccole discussioni, ma costruttive. Bene i progetti pratici.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: settimana di ripresa: finalmente senti di avere l’energia giusta per affrontare ciò che hai rimandato.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 17-23 NOVEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca