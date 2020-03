Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 17 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata non particolarmente positiva per quanto riguarda l’amore, vista la pesantezza di una situazione a cui non avete ancora messo un punto definitivo. Siete molto nervosi e, soprattutto, poco lucidi. Datevi tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, cercate di uscire dalla crisi in cui siete entrati, di guardare la luce fuori dal tunnel, perché esiste sempre. Se i sentimenti sono complessi da gestire in questo momento, concentratevi sul lavoro, trovate il modo di staccare testa e cuore da qualcosa che vi fa soffrire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede nervosi e irascibili, soprattutto insofferenti a certe situazioni. Cercate di non sfogarvi prendendovela con il prossimo, cercate semplicemente di stare tranquilli, di ritrovare un equilibrio con voi stessi. Sul lavoro arriverà qualche cambiamento importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata è molto favorevole in amore, con Luna, Mercurio e Venere che vi indirizzano verso alcuni cambiamenti, frutto di scelte che dovranno essere sagge e lungimiranti. Sul lavoro vi state impegnando e sarete ricompensati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata sarà abbastanza sottotono e nervosa, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Se avete dei progetti in questo senso, come una dichiarazione, aspettate tempi più floridi e maturi. Sul lavoro cercate di ritrovare un po’ di brio.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vede qualche pensiero di troppo ronzarvi in testa e quello che vorreste è solo spegnere il cervello. Mercurio favorisce i sentimenti, ma prima dovete fare chiarezza dentro di voi su ciò che davvero desiderate. Sul lavoro serve più concentrazione e impegno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la giornata è molto favorevole in amore, con Luna, Mercurio e Venere che vi indirizzano verso alcuni cambiamenti, frutto di scelte che dovranno essere sagge e lungimiranti.

