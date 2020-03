Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 17 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox quest’oggi vi invita a fare molta attenzione e avere pazienza perché la Luna contraria potrebbe creare qualche complicazione. Evitate allora le discussioni sia nell’ambiente di lavoro che in famiglia. Siate prudenti soprattutto con i colleghi e i superiori.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox si apre un periodo molto positivo per il vostro segno per quanto riguarda l’amore. D’altronde avete la Luna e Mercurio dalla vostra parte e questo, secondo le stelle, porterà influssi positivi sia per quanto riguarda il lavoro che i sentimenti. Approfittatene.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox si prevede una giornata molto favorevole in amore. Potreste infatti fare nuovi positivi incontri se siete single e vogliosi di rimettervi in pista. Se avete avviato una storia da poco e capite che non funziona, meglio metterla da parte. Prudenza sul lavoro, prima di prendere decisioni importanti, pensateci bene.

CANCRO

Cari Cancro, le tensioni in amore non mancano, perché vorreste più certezze che al momento il partner non può darvi. Evitate le discussioni per non complicare ulteriormente le cose, per cui mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Sul lavoro valutate bene nuove proposte, senza fretta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi ci saranno grandi novità e sorprese dal punto di vista lavorativo. Recuperate un po’ di serenità e tranquillità, perché ultimamente avete un po’ perso la bussola. Sul lavoro sono infatti giornate difficili e complesse, cercate allora di riposare un po’ e non perdere la pazienza.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi prevede grandi novità per quanto riguarda i sentimenti. Se ci sono questioni da definire, mantenete la calma e discutetene con tranquillità. Il vostro partner saprà capirvi, ma ammettete eventuali errori. Sul lavoro le stelle vi favoriscono, per cui avanzate eventuali richieste per la vostra carriera e anche a livello economico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime novità sia in amore, dove torna finalmente il sereno, sia a livello lavorativo.

