Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 16 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere è ancora favorevole, i single possono finalmente non sottovalutare nuovi incontri. Buono anche il lavoro: una piccola vittoria in arrivo, ma parlate solo se strettamente necessario. Lasciate perdere eventuali polemiche sia in amore sia nel lavoro. Calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 novembre 2021), si prevedono buone possibilità in amore, avete un’ottima carica di vitalità. Per quanto riguarda il lavoro, se un progetto non va non è necessariamente colpa vostra. Gli imprevisti fanno parte della vita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna oggi – martedì 16 novembre 2021 – è favorevole! Attenti nel fine settimana, potrebbe affacciarsi qualche problema. Cautela nel lavoro, soprattutto nelle risposte. Se lavorate a chiamata ci sarà un po’ di agitazione. Mantenete la calma. O almeno provateci.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, fate un bel respiro prima di parlare, la Luna opposta può recarvi qualche discussione in amore. La giornata di oggi sarà migliore rispetto alle ultime anche per il lavoro, l’agitazione e la poca pazienza potrebbero farvi litigare con colleghi e superiori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (16 novembre 2021), attenzione in amore, specie se in coppia avete già problemi. Gestite la tensione con prudenza. Molta prudenza. Buone notizie sul lavoro, soddisfazioni in arrivo sebbene ci siamo perplessità economiche.

PESCI

Cari Pesci, Venere e Marte sono con voi e aumentano l’entusiasmo per le nuove conoscenze. Da oggi fino al 18 novembre è possibile stringere nuove relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, tenete sotto controllo le spese, ultimamente ne avete avute di eccessive. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: bene il lavoro, un po’ meno l’amore. Tenete duro e non mollate mai.