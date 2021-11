Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 novembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore la situazione è delicata. Non esagerate. Per quanto riguarda il lavoro, avrete dalla vostra Saturno e questo vi consentirà di rimettere a posto tante situazioni. Mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (16 novembre 2021), ci saranno questioni da chiarire nella sfera sentimentale. Se la vostra relazione non va, potreste trovare nuovi interessi. Lavoro? Se lo scorso anno avete aperto una nuova attività, dovrete avere pazienza per ottenere risultati.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è favorevole, ma siate cauti con le polemiche. Ultimamente sul lavoro potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, ma prima risolvete piccoli problemi legali che si sono manifestati di recente. Affidatevi ai consigli di una persona esperta.

CANCRO

Cari Cancro, la situazione è complicata, non polemizzate con tutti e tutto. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare importanti novità, ma bisogna vedere prima gli sviluppi. Cercate di non tirare troppo la corda. Possibili litigi con il partner.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 novembre 2021), la Luna sarà in aspetto buono: le coppie con problemi potrebbero risolverli finalmente. Previsto un grande recupero sul lavoro, specie per chi lavora a chiamata.

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di oggi – martedì 16 novembre 2021 – possibili ottimi sviluppi sul versante dei sentimenti, attenzione sul lavoro: i progetti nati in questi giorni sono importanti, insistete e non mollate mai.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: previsto un grande recupero sul lavoro. Problemi in amore? Si risolveranno.