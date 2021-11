Oroscopo Paolo Fox della settimana 15-21 novembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 15 al 21 novembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 novembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana da quattro stelle su cinque per voi. In amore non siate frettolosi ed evitate di fare il passo più lungo della gamba se una storia non vi entusiasma. Fate chiarezza e se una storia appena nata non vi convince, voltate pagina. Sul lavoro c’è tensione perché un progetto non sta decollando. Prendetevi una pausa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore bisogna fare chiarezza ed evitate di stare dietro a chi vi fa solo perdere tempo. Con questa Venere favorevole, un’amicizia può diventare qualcosa di speciale. Si apre un periodo di grande tranquillità. Sul lavoro date il massimo ma il ritorno economico è scarso.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore evitate di fare il passo più lungo della gamba e magari di litigare con il partner per questioni inutili. Avete tante occasioni per fare bene. Parlate chiaro, perché le bugie non portano da nessuna parte. Sul lavoro Giove vi protegge, per cui mantenete la calma. Presto vi toglierete belle soddisfazioni.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore siete parecchio esigenti e polemici, a causa di Venere in opposizione. Chi è single da poco ha il dente avvelenato. Queste stelle tutto sommato vi proteggono, anche se una persona lontana vi rende nostalgici. Sul lavoro Marte promette grandi cose, ma ci sono situazioni da chiarire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (15-21 novembre 2021), tre stelle. Attenzione a polemiche che possono nascere soprattutto giovedì. Chiaritevi. Confusione in amore, forse siete andati a letto con una persona per voi speciale, ma che non ricambia gli stessi sentimenti. Sul lavoro è tutto un cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore con Venere dalla vostra parte potete togliervi immense soddisfazioni. Mantenete la calma ed evitate inutili discussioni. Sul lavoro fate cose nuove: il passato è passato, dimostrate a tutti il vostro valore. Marte vi rende grintosi se volete iniziare un nuovo progetto.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore c’è voglia di discutere, ma occhio alle giornate di lunedì e martedì perché la Luna sarà opposta. Se una storia non vi piace più, forse è il caso di chiuderla. uscite e fate nuove conoscenze. Sul lavoro potete avanzare una richiesta. Magari non subito, ma in futuro raccoglierete i frutti sperati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Marte è in ottimo aspetto e l’amore promette bene, siete passionali e vogliosi. Il partner non potrà che esserne felice. Se invece siete single, guardatevi intorno e sappiate che potete fare grandi conquiste. Sul lavoro siete stanchi della solita ruotine.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Vi aspettano giornate al top. In amore le storie nate da poco procedono a gonfie vele. Avete voglia di nuove esperienze e avventure. Riuscite a ottenere ciò che cercate e anche la forma fisica sta migliorando. Sul lavoro non fate passi affrettati, soprattutto dal punto di vista economico.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Il transito di Venere è positivo e porterà grandi novità in amore. Se siete single potete incontrare una persona speciale, o costruire qualcosa con il partner. Potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma. Sul lavoro non mancheranno novità e sorprese. È il momento di ripartire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore avete paura di vivere una storia che non vi soddisfa. Vi sentite oppressi, mentre invece vorreste divertirvi di più. Bene i rapporti che nascono con i nati sotto il segno del Sagittario, Gemelli e Acquario. Sul lavoro tanto stress ma stanno per arrivare i riconoscimenti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Mercurio è in transito favorevole, evitate polemiche sterili. I single possono innamorarsi di nuovo, ora potete dimenticare il passato, lasciatevi tutto alle spalle. Sul lavoro presto arriveranno nuovi incarichi. Bene il prossimo weekend con la Luna favorevole.

