Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 febbraio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi (martedì 16 febbraio 2021) la Luna è nel vostro segno e finalmente le situazioni inizieranno a prendere una giusta piega. Tenete duro sia in amore sia nel lavoro. Se ci sono stati litigi o momenti di sconforto con il partner, ritagliatevi un po’ di tempo per parlarvi e chiarire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (16 febbraio 2021),è in arrivo una situazione migliore per i sentimenti, soprattutto per chi ha vissuto momenti difficili, con aspri litigi, all’interno della coppia. Dovrete esserne orgogliosi, perché siete arrivati qui con le vostre sole forze. Previsti ottimi risultati anche sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, a giornata di oggi si prospetta ottimale per i rapporti di coppia. Chi è single può fare nuovi incontri, mentre chi ha una relazione stabile può finalmente chiarire eventuali litigi o fare progetti importanti per il futuro. Non abbiate paura di aprirvi e buttarvi nelle varie situazioni. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete alta l’attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 16 febbraio 2021 – evitate le discussioni, non ne uscireste vincitori. Le stelle infatti non sono dalla vostra parte. Le polemiche sono da tenere da parte anche in ambito lavorativo. Evitate di prendervela con colleghi e superiori, mettendovi così in cattiva luce. Potrebbero arrivare dei cambiamenti positivi.

LEONE

Cari Leone, il periodo è ideale per conoscere nuove persone che vi porteranno alla scoperta di emozioni positive. Questo vale sia per la sfera sentimentale, ma anche per le amicizie. D’altronde con il vostro carattere siete sempre aperti a nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, è prevista una buona giornata, sfruttate queste 24 ore al meglio.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 febbraio 2021), sono giornate molto interessanti per i nuovi incontri. Sfruttale al massimo soprattutto se siete single da tanto tempo. Delle spese improvvise attireranno la vostra attenzione: tenetele sotto controllo il più che potete se non volete trovarvi in difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ottime notizie sia dal fronte sentimentale sia da quello lavorativo. Avanti così.

