Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 16 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 16 febbraio 2021 – secondo le stelle, le prossime ore sono molto promettenti. Approfittatene per realizzare i vostri progetti. Apritevi con chi avete intorno: non ne resterete delusi. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata sarà un po’ sottotono ma non abbattetevi. Presto ci sarà la svolta tanto attesa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 febbraio 2021), non sarà la giornata adatta per discutere con qualcuno che amate, potreste solo appesantire le cose e rovinare irrimediabilmente rapporti importanti. Cercate di concentrarvi sul lavoro e non dare peso alle “voci di corridoio”. C’è sempre chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovete essere più prudenti sia in amore sia sul lavoro. Le tensioni infatti con colleghi e superiori non mancano. Tendete a buttarvi troppo facilmente senza pensare troppo. Cercate di mettere in chiaro ciò che volete veramente. Solo avendo le idee chiare potrete risolvere i problemi, che purtroppo non mancano mai.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi non sarà la giornata migliore per gli scontri amorosi. Evitate quindi inutili polemiche con il partner e fatevi scivolare addosso le cose. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di stringere i tempi. Rimboccatevi le maniche. Potete ottenere qualcosa di importante.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata partirà un po’ sottotono. Ma non abbattetevi. Forse questo weekend non vi ha ricaricato abbastanza. Cercate di capire i motivi per cui vi sentite così. Cosa c’è che non va? Forse alcuni litigi in amore? Provate a parlare con il partner e capire cosa non funziona. Usate al massimo la vostra diplomazia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 febbraio 2021), ultimamente vi sembra di perdere il controllo. Finalmente potete sperimentare un po’ sia in amore sia sul lavoro, buttatevi e non pensate troppo. Inutile farsi troppi pensieri e litigare inutilmente con chi vi circonda, rischiate solo di rovinare rapporti importanti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: giornata molto promettente. Apritevi con chi avete vicino, molto vicino.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 15-21 FEBBRAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 febbraio 2021