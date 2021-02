Oroscopo Paolo Fox della settimana 15-21 febbraio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 15 al 21 febbraio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 febbraio 2021 al 21 febbraio 2021.

ARIETE

Cari Ariete, per voi il noto astrologo prevede cinque stelle. Da questa settimana fino a fine mese dal punto di vista dell’amore potrebbe succedere di tutto e di più. Alcuni dell’Ariete devono ancora sopportare certe situazioni pesanti. Per le coppie che hanno superato i problemi nati negli ultimi mesi è arrivato il momento di ripartire. Per quanto riguarda il lavoro, molte situazioni rimaste in sospeso per troppo tempo finalmente si sistemeranno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, potrebbero nascere piccole o grande difficoltà in amore. Chi deve fare una scelta in campo professionale, molto probabilmente non avrà gioco facile. Chi vuole mettersi in proprio è meglio che ci pensi bene. Tre stelle.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi previste cinque stelle. In amore, le stelle favoriscono le conoscenze. Il segno dei Gemelli spesso predilige rapporti conflittuali, ma sarebbe un peccato sprecare questo ottimo cielo. Per quanto riguarda il lavoro, anche se è un periodo di crisi per tutti, in questa settimana avete una grande capacità creativa e progettuale.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo settimanale, la fase più pesante è passata, visto che ora Saturno non è più in opposizione. Situazione intrigante con Ariete e Scorpione. Capitolo lavoro: è necessario chiudere una situazione che non vi piace più. È evidente che a questo punto dovete rimettervi in gioco. Quattro stelle.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste tre stelle. Per l’amore questo è un periodo di diffidenza, c’è troppo caos nella vostra vita sentimentale. Attenzione tra lunedì 15 e martedì 16 febbraio a non sollevare polveroni. Per quanto riguarda il lavoro, sono state troppe le prove da affrontare e molto probabilmente avete voglia di abbandonare un progetto.

VERGINE

Cari Vergine, per voi previste quattro stelle. In amore, questa è una settimana positiva, anche se avete la tendenza di ascoltare più la testa che il cuore. Massima prudenza con i segni Pesci e Scorpione. Entro la metà di quest’anno dovete fare una scelta che riguarda la casa. Dovete fare un accordo o un nuovo contratto? Fatelo entro la fine di aprile.

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è grande fermento in amore, nel cielo ci sono grandi stelle in aspetto favorevole. È un periodo pieno di energia, incontri e novità. Il 2021 sarà un anno importante per coloro che possono e vogliono fare un figlio. In campo professionale guardate le cose in maniera diversa. Cinque stelle.

SCORPIONE

Cari Scorpione, per voi l’astrologo prevede tre stelle. Pensare troppo al lavoro vi allontana dall’amore. Nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio, con la Luna in opposizione, potrebbero esserci disagi nei rapporti di coppia. La giornata di venerdì 19 febbraio per molti potrebbe essere un momento di verifica. Per quanto riguarda il lavoro, da metà marzo le cose andranno meglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore è un periodo di grande energia. La settimana promette incontri piacevoli e aumenta la voglia di amare. Le coppie devono fare attenzione alle questioni finanziarie e chi si è separato da poco deve risolvere un problema familiare. Lunedì 15 e martedì 16 febbraio potreste far vedere a tutti di che pasta siete fatti. Cinque stelle.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi previste quattro stelle. Se avete difficoltà a trovare l’amore è perché siete un po’ sfiduciati. La settimana partirà con qualche dubbio: lunedì 15 e martedì 16 saranno due giornate incandescenti. In campo professionale è il momento giusto per fare una scelta, anche in vista di un cambiamento di lavoro che potrebbe esserci a fine maggio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, non sottovalutate gli incontri, tutto quello che parte adesso potrebbe concludersi in maniera interessante. È un cielo talmente attivo che potrebbe spingervi anche a tradire il vostro partner. Attenzione ai passi falsi. Quattro stelle.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, c’è tanta voglia di amare, ricordate che Venere sarà nel vostro segno a partire da marzo. In vista delle prossime settimane, le relazioni fresche vanno avanti senza problemi, invece, le coppie di vecchia data potrebbero avere problemi molto grossi. Per quanto riguarda il lavoro, l’ingresso del Sole nel vostro segno, a partire da giovedì 18 febbraio, potrebbe regalarvi maggiore energia e voglia di fare.

