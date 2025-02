Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 11 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 11 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni sentimentali nel corso delle prossime ore potrebbero passare in secondo piano, con alcune storie che rischiano di affievolirsi ulteriormente o di arenarsi senza possibilità di recupero. Questo è il momento ideale per fare scelte che potrebbero rappresentare una svolta significativa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 febbraio 2025), la Luna favorevole vi permette di vivere questo inizio di settimana con giusto approccio e vi dona una grande forza soprattutto in amore! Il vostro intuito sarà prezioso per prendere decisioni giuste ed importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è il momento di trasformare in realtà un’idea che coltivate da tempo! Sappiate, tuttavia, che gli imprevisti non mancheranno nel corso della settimana: attenzione ai contrattempi. Nuove opportunità lavorative potrebbero presentarsi all’improvviso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una faccenda economica importante necessita di essere risolta con un socio o con il partner; sarà essenziale affrontare le situazioni in sospeso proprio nel corso del mese di febbraio e chiudere una volta per tutte capitoli appartenenti al passato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 febbraio 2025), periodo movimentato con relazioni e situazioni che favoriscono la condivisione di progetti. Questo potrebbe essere il momento giusto per raccogliere i frutti del vostro impegno. Se ci sono tensioni latenti o questioni irrisolte vanno affrontate senza esitazione.

PESCI

Cari Pesci, le stelle vi invitano a non trascurare il vostro benessere interiore e a dedicarvi un po’ di più alle vostre esigenze personali. Per quanto riguarda il lavoro, un cambiamento potrebbe portare nuove prospettive. Un incontro inaspettato potrebbe far nascere un legame importante per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la Luna favorevole vi permette di iniziare la settimana con il piede giusto.