Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 9 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, negli ultimi tempi avete forse dovuto affrontare qualche decisione difficile, ma ora le cose iniziano lentamente a chiarirsi. Nel lavoro potrebbe arrivare una conferma o una piccola soddisfazione che vi restituisce fiducia. In amore è il momento giusto per parlare apertamente dei vostri sentimenti. Le coppie ritrovano equilibrio, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno che stimola la loro curiosità intellettuale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 marzo 2026), giornata intensa come piace a voi. Avete una forte capacità di percepire ciò che gli altri non dicono apertamente e questo oggi potrebbe tornarvi utile. Nel lavoro è il momento di osservare e capire bene le dinamiche prima di agire. In amore invece le emozioni si fanno profonde: chi vive una relazione può affrontare discorsi importanti che rafforzano il legame. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona misteriosa o particolarmente affascinante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di movimento e novità. Restare fermi troppo a lungo non fa per voi e la giornata potrebbe portarvi occasioni per cambiare ritmo. Nel lavoro arrivano stimoli nuovi, magari attraverso contatti o proposte inattese. In amore il vostro spirito libero deve trovare il giusto equilibrio con le esigenze del partner. I single invece potrebbero vivere un incontro divertente e leggero, capace di riportare entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione oggi è una grande risorsa. Quando avete un obiettivo chiaro riuscite a superare qualsiasi ostacolo con pazienza e metodo. Nel lavoro potrebbero arrivare responsabilità nuove oppure la possibilità di dimostrare le vostre capacità. In amore il momento è più tranquillo ma positivo: le coppie rafforzano la stabilità, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno che condivide valori simili ai loro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 9 marzo 2026), la mente è piena di idee. Siete tra i segni più innovativi dello zodiaco e quando la creatività si accende riuscite a vedere soluzioni dove gli altri vedono problemi. Nel lavoro è il momento di proporre qualcosa di originale. In amore invece cercate di non essere troppo distaccati: chi vi vuole bene ha bisogno di sentire la vostra presenza. I single potrebbero fare un incontro curioso, magari in un contesto insolito.

PESCI

Cari Pesci, la giornata porta una forte intuizione. Avete una sensibilità speciale che vi permette di capire le persone anche senza troppe parole. Nel lavoro seguite le vostre sensazioni: spesso si rivelano corrette. In amore il cielo favorisce momenti romantici e profondi. Le coppie possono vivere una giornata molto dolce, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro che nasce quasi per magia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci