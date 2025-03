Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 marzo 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 3 marzo 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata richiede equilibrio tra doveri e piaceri. La Luna in Pesci favorisce la creatività; dedicate tempo alle vostre passioni. In ambito lavorativo, collaborazione e diplomazia saranno le chiavi del successo. Dedicatevi al riposo e alla tranquillità in questi giorni, mantenendo pensieri positivi riguardo all’amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 marzo 2025), potreste sentirvi più vulnerabili del solito. La Luna in Pesci amplifica le emozioni; è un buon momento per riflettere e meditare. Evitare discussioni accese vi aiuterà a conservare energia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna in Pesci porta un clima intimo e poetico. Approfittatene per rilassarvi e dedicarvi a voi stessi. Possibili incontri interessanti in ambito sociale; mantenete una mente aperta. Dedicatevi al riposo e alla tranquillità in questi giorni, mantenendo pensieri positivi riguardo all’amore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata si preannuncia intensa e ricca di emozioni. Non lasciatevi travolgere; mantenete la calma e la concentrazione. Beneficerete di un transito energico che vi spingerà a migliorare il vostro ambiente domestico.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 marzo 2025), è importante dimostrare tenacia e rallentare il ritmo per liberarvi da alcune costrizioni. Evitare discussioni inutili vi aiuterà a conservare energia. Meditazione e riflessione saranno benefiche.

PESCI

Cari Pesci, con la Luna nel vostro segno, la giornata è intensa e ricca di emozioni. Siete determinati a migliorare il vostro ambiente e a intraprendere nuovi progetti. Il buonumore faciliterà le vostre attività; approfittatene per mostrare le vostre competenze. Tuttavia, ponderate attentamente le azioni improvvise. Si prospettano successi in progetti ambiziosi e una vita sociale vivace, con spostamenti inattesi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 MARZO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: è importante dimostrare tenacia e rallentare il ritmo per liberarvi da alcune costrizioni. Approfittatene per rilassarvi e dedicarvi a voi stessi. Possibili incontri interessanti in ambito sociale; mantenete una mente aperta.