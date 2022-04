Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 25 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore, già oggi – 25 aprile 2022 -, sarete molto meno emotivi grazie all’influsso della Luna che vi renderà anche più ironici e simpatici del solito. In amore avete voglia di abbandonare i vecchi schemi. Provateci almeno una volta!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 aprile 2022), sarete molto scettici in amore a causa di Mercurio in opposizione che remerà contro, rendendovi anche molto testardi e inflessibili. Cercate di darvi una regolata…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la settimana si aprirà per voi con la Luna in opposizione dai Gemelli ma già da domani avrete le idee più chiare, soprattutto per quanto riguarda la fera sentimentale. Cercate di farvi coraggio, buttatevi. Provare non costa nulla.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna sarà contro questa settimana di fine aprile portandovi incostanza e mancanza di equilibrio psicofisico. A bilanciare la situazione ci sarà Mercurio che vi renderà più espansivi ed eccitanti… Trovate un equilibrio. Servirà a voi e a chi vi sta intorno che vi deve sopportare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 aprile 2022), sarete molto romantici e sognatori grazie agli influssi favorevoli di Luna e Venere dai Gemelli. Cercate di non essere frettolosi in amore… Usate bene la testa e il cuore.

PESCI

Cari Pesci, la settimana inizierà in maniera tesa per i sentimenti che vi porterà ad assumere un atteggiamento altalenante. Fastidioso per alcuni. La Luna renderà gli affetti più romantici, profondi e sensibili. Cogliete l’occasione per farvi avanti se siete single o per un gesto carino al partner.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: sarete molto romantici e sognatori nelle prossime ore. Godetevi il momento.