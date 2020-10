Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 19 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 19 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, vivete una fase di leggera tensione in famiglia. I litigi non piacciono a nessuno, ancor di più se si tratta del proprio sangue, eppure capitano. Quello che dovreste fare è un passo indietro, rivalutare la faccenda con occhi esterni e capire il da farsi. Non lasciatevi condizionare dal lavoro e soprattutto non mischiate i problemi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi il vostro livello di stress è davvero alle stelle. Quello che state facendo non vi piace e ha degli effetti negativi anche sulla vostra vita privata, non date al lavoro tutto questo potere, imparare a dividere le due cose e se qualcosa non vi sta bene allora parlatene perché non potete buttare sempre tutto dentro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo un weekend passato con i vostri cari, siete pronti ad affrontare una settimana stimolante. La sete di vittoria è sempre più forte, avete intenzione di sbaragliare la concorrenza e ottenere i vostri risultati professionali costi quel che costi. In amore la fortuna gioca nella vostra squadra, approfittatene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi aspetta un lunedì da leoni ma il resto della settimana da pecora. Siete rilassati e sorridenti forse perché le incombenze lavorative sono ancora lontane, ma il solo pensiero vi angoscia. Non dovreste vivere in questo clima di terrore, cambiate quello che non vi piace, siete ancora in tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, le stelle vi spronano a cambiare le cattive abitudini e approcciarvi a uno stile di vita più sano e rigenerante. Il weekend è stato disastroso da ogni punto di vista, avete bisogno di ricominciare da capo, partite con il circondarvi di persone positive che possano regalarvi un sorriso quando ne avete più bisogno. E chissà, magari quella persona sorridente un giorno sarete proprio voi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi la parola d’ordine è seguire i vostri desideri. Ultimamente avete perso la voglia di mettervi in gioco, forse perché non ci credete più in quello che fate, ma non mettete in panchina la vostra volontà, dovete riscoprire la scintilla. L’amore – latitante da tempo – tornerà nella vostra vita, forse una vecchia fiamma.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: non perché sarà una giornata indimenticabile, ma perché avvertirete la prima grande inversione di tendenza nel vostro umore dopo settimane. Approfittatene.

