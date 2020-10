Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 19 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 19 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, Venere è favorevole e vi accompagna verso nuove strade ricche di sorrisi e farfalle nello stomaco. Avevate voglia d’innamorarvi da tempo e siete stati finalmente accontentati, evitate futili paranoie che metterebbero in fuga la persona di vostro interesse, piuttosto concentratevi su quello che state vivendo. Ai problemi penserete più in là.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi siete in netta contrapposizione con la gioia e la felicità. D’umore cupo come pochi, non avrete voglia di rapportarvi con gli altri esseri umani, reduci da un weekend devastante (fisicamente quando sentimentalmente). Per voi questo sarà un lunedì nero, preferireste passarlo sotto le coperte evitando il contatto visivo ma il dovere vi chiama: quantomeno a lavoro presentatevi e fate buon viso a cattivo gioco.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, siete bloccati in un limbo: da tempo avreste dovuto prendere una decisione importante per il vostro futuro eppure avete sempre aspettato il momento giusto; forse non esiste, dovete cogliere la palla al balzo quando è il vostro turno e tirare più forte che potete per vedere i risultati. L’amore ha deciso di prendersi una vacanza dalla vostra vita, ma non vi manca affatto.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi siete rilassati e pronti a tutto. Il weekend è stato rivelatore per quelli nati sotto questo segno, perché ha portato a galla alcune verità nascoste. Siete stanchi di giocare in panchina, è arrivato il momento di passare all’attacco. Le ambizioni professionali avranno la priorità su tutto il resto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, le stelle vi metteranno in una posizione difficile. Avete evitato di dire la verità alla persona a cui volete bene per paura di farla soffrire, ma non potete più temporeggiare né continuare a mentire: parlate ora o tacete per sempre. Avete bisogno di schiarirvi le idee prima del grande discorso, evitate di accumulare problemi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi è importante ritrovare la serenità e il lavoro al momento è l’unica cosa che vi allontana da quell’obiettivo. Amore, amicizie e famiglia non vi creano disturbi, soltanto la vostra professione condisce la vostra vita con troppo peperoncino e da oggi in poi avete deciso di mangiare più leggeri. Se volete affrontare il discorso con il vostro datore di lavoro, fatelo in modo diplomatico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: avete passato dei giorni di grande down, che sono stati utili però per ristabilire le priorità nella vostra vita. Adesso uscite e affrontate ogni sfida con il sorriso.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 OTTOBRE 2020

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 19 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 19 ottobre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 19 ottobre 2020