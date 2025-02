Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 17 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 17 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non siete ancora certi di sapere cosa state cercando in amore ma di sicuro avete bisogno di vivere sensazioni più fresche ed intriganti. E’ arrivato il momento di iniziare a programmare qualche viaggio interessante con o senza partener.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 febbraio 2025), dopo alcune tensioni recenti, va meglio. Si può andare avanti con soddisfazione, e dal giorno 14 ancora di più, con Mercurio favorevole. Non fare promesse eccessive; la tua creatività può accendere il successo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la tua voglia di avventura ti spinge a esplorare nuove opportunità. Sii aperto ai cambiamenti e non temere di uscire dalla tua zona di comfort. La Luna e Venere ti aiutano a connetterti; preferisci la sincerità all’orgoglio. Si può andare avanti con soddisfazione, e dal giorno 14 ancora di più, con Mercurio favorevole.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, affronti febbraio con sicurezza e successo. Saturno favorisce carriera e investimenti, mentre Urano porta nuove occasioni sentimentali. Attenzione però a Marte, che può renderti troppo impulsivo in amore. Per chi gestisce un’azienda o un team, decisioni strategiche porteranno ottimi risultati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 febbraio 2025), la tua intuizione è particolarmente acuta. Fidati del tuo istinto nelle decisioni importanti. In amore, una conversazione sincera rafforzerà il legame. Chiarisci i tuoi sentimenti per essere compreso e potresti finalmente ottenere il denaro che cercavi.

PESCI

Cari Pesci, le stelle ti invitano a prenderti cura di te stesso. Dedica del tempo alle attività che ti rilassano e ti rigenerano. Sul lavoro, evita conflitti inutili. Dai priorità alla condivisione nelle partnership e potresti trovare “la persona giusta”; Giove potrebbe riportare momenti felici in famiglia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la tua voglia di avventura ti spinge a esplorare nuove opportunità. Sii aperto ai cambiamenti e non temere di uscire dalla tua zona di comfort.