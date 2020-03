Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 16 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox quest’oggi dovrete cavarvela con una Luna dissonante che renderà tutto ancora più difficile. Le stelle vi invitano ad essere prudenti, soprattutto nei rapporti con gli altri. Occhio a quello che direte quest’oggi, calibrate bene il peso delle parole, altrimenti potreste pentirvene amaramente.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox sta per iniziare una settimana che sotto diversi punti di vista potrebbe essere costruttiva. Questo è un periodo difficile, di blocco totale, e anche i vostri progetti sono congelati. Saturno a fine mese sarà dissonante e renderà tutto più difficile, le stelle vi invitano ad essere prudenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questo momento dovreste guardare al futuro con occhio lungimirante, anche se la situazione attuale non promette nulla di buono, dovete comunque rimanere positivi e puntare al meglio. Vedrete che il tempo migliorerà tutto, anche quando a metà aprile Venere entrerà nel segno e vi permetterà di portare a casa qualche vittoria sentimentale.

CANCRO

Cari Cancro, la vostra migliore qualità è di non abbattervi mai neanche nei momenti di maggiore sconforto, il futuro non è sempre rose e fiori ma è il vostro e dovete combattere duramente per difenderlo. Non perdete la vostra vena da guerrieri, tenete alta la spada e lottate fino alla fine.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi vi sentite un po’ in gabbia, e questo tira fuori il vostro lato peggiore, andando a complicare una situazione che già di per sé è abbastanza complicata. Non respingete chi vi vuole bene, non lasciatevi divorare dai dubbi, soprattutto quelli che riguardano il vostro futuro.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi secondo il guru delle stelle vede arrivare grandi restrizioni, approfittatene per mettere a punto qualche progetto nuovo, con la fine della primavera si apriranno nuove porte per il vostro segno e le stelle hanno in serbo per voi una grande estate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: non abbattetevi davanti alle difficoltà, in genere lottate con le unghie e con i denti per tenervi stretto ciò che vi preme di più al mondo, fatelo anche oggi.

