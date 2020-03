Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 16 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede qualche incertezza a livello sentimentale, quindi forse dovreste un attimo fermarvi a riflettere e valutare tutte le situazioni in cui siete finiti. Sul lavoro dovrete risolvere un problema e non sarà molto semplice.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata è nuovamente positiva per i sentimenti, con Mercurio in transito nel vostro segno che favorisce nuovi incontri per i single e riappacificazioni per chi è in coppia e ha vissuto un brutto periodo. Sul lavoro avete bisogno di sentirvi più apprezzati, di avere maggiori conferme.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vede qualche fronte di discussione per chi è in coppia, il quale potrebbe riguardare questioni economiche o comunque molto pratiche. Sul lavoro anche le cose sotto questo profilo non vanno benissimo, quindi cercate di risolvere i problemi affrontandoli di petto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna sta per fare il suo ingresso nel vostro segno, quindi preparatevi a prendere qualche decisione importante. Sul lavoro siete in attesa di una risposta, dell’avvallo o meno di una vostra proposta. Non vedete l’ora che si realizzino certi obiettivi e di sentirvi rincuorati di aver portato a termine dei lavori a cui tenete molto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox è un po’ di tempo che vi sentite molto stanchi e stressati, ma è per via dell’impegno che state mettendo nel lavoro e nella realizzazione di un progetto, che è ormai prossima. Il vento soffia in vostro favore anche per quanto riguarda l’amore.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vede una giornata un po’ litigiosa per le coppie, ma anche per chi vive in famiglia. C’è nervosismo nell’aria e dovreste impegnarvi per evitare discussioni pesanti e anche un po’ inutili. Al lavoro cercate di non fare più del dovuto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la Luna sta per fare il suo ingresso nel vostro segno, quindi preparatevi a prendere qualche decisione importante.

