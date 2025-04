Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 14 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 14 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata con transiti variabili, che richiedono adattabilità e capacità di gestire i cambiamenti con calma. Plutone vi sostiene, offrendovi forza interiore. In amore, Nettuno, Marte e il Sole vi mettono sotto pressione, ma la Luna nel vostro segno vi aiuta a trovare equilibrio, suggerendo un momento di intimità per superare le difficoltà. Le interferenze esterne possono creare qualche tensione, ma la vostra tenerezza risolverà ogni crisi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 14 aprile 2025), i pianeti vi sostengono con un team di pianeti favorevoli che vi offre l’opportunità di un grande rinnovamento in ogni aspetto della vostra vita. In amore, Marte e Venere vi rendono sensibili e affettuosi, riuscendo a bilanciare perfettamente romanticismo e passione, regalando una serata appagante, sia nelle relazioni stabili che occasionali.

SAGITTARIO

Cari Sagittario,​ il duo Mercurio-Saturno potrebbe portare qualche tensione, in particolare nelle relazioni familiari o con i colleghi. In amore, Venere disarmonica rende la comunicazione un po’ più difficile e vi potrebbe far sembrare più distratti del solito. Tuttavia, la combinazione positiva di Nettuno e della Luna vi dona un’improvvisa ondata di passionalità, che riequilibra la situazione e riaccende l’intesa con il partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nonostante una dissonanza di Marte quasi terminata, la giornata si presenta vivace, con momenti di soddisfazione e armonia nelle relazioni. Mercurio favorisce la vostra intelligenza e sensibilità, migliorando la comunicazione con amici e familiari. In amore, Saturno e Venere potenziano il desiderio di amare, favorendo le nuove relazioni e risvegliando vecchi sentimenti nei cuori solitari. Sul lavoro, la situazione è complicata da Nettuno e Sole, ma Urano porta soluzioni rapide.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 14 aprile 2025), la vostra allegria e la naturale empatia brillano. I rapporti con fratelli e genitori sono favoriti, così come la comunicazione in coppia, che supera i recenti disguidi. Se siete single, Plutone vi dona magnetismo e vi spinge a mettervi in gioco. La vostra capacità di comunicare e collaborare sarà cruciale oggi. Se siete impegnati in progetti professionali, sarà facile trovare il giusto accordo con colleghi e superiori.

PESCI

Cari Pesci, in amore, Marte vi mette di fronte a una scelta importante, la forza di Saturno e Mercurio vi aiuta a prendere decisioni decisive. Sul lavoro, riuscite a chiudere questioni in sospeso con facilità e a organizzare la giornata successiva con successo. Le stelle sono favorevoli, rendendovi capaci di affrontare le sfide quotidiane con fiducia e determinazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: nonostante una dissonanza di Marte quasi terminata, la giornata si presenta vivace, con momenti di soddisfazione e armonia nelle relazioni.