Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 12 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 12 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata si aprirà con nuove prospettive in ambito lavorativo: approfittatene per mettere in luce le vostre capacità! In amore potreste dover affrontare discussioni, ma con un po’ di tatto riuscirete a trovare un compromesso. Rilassatevi e lasciate spazio anche alla creatività. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 maggio 2025), l’intuito vi porterà lontano, preparatevi a cogliere ogni dettaglio di una situazione da cui poter trarre grande vantaggio. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre intuizioni saranno particolarmente utili, portandovi a scoprire soluzioni inaspettate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle vi rendono particolarmente entusiasti e desiderosi di esplorare nuove opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento ideale per pianificare il futuro, anche se sarebbe meglio evitare mosse azzardate. In amore potreste sentirvi un po’ distratti. Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo momento siete concentrati sui vostri obiettivi, niente potrà fermarvi! Per quanto riguarda il lavoro, si aprono nuove strade ma dovrete dimostrare costanza e impegno. Le stelle favoriscono investimenti economici a lungo termine, attenti solo a non essere troppo impulsivi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 12 maggio 2025), siete in una fase creativa e innovativa che vi spinge a cercare soluzioni particolari e fuori dagli schemi. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee verranno apprezzate, cercate di presentare nel modo giusto e avrete successo e fortuna.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata ideale per riflettere sulle priorità e mettere ordine nella vostra vita! Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per concentrarsi su progetti importanti e cercare nuove collaborazioni. In amore potreste sentire il bisogno di maggiore comprensione. Ottime opportunità di successo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: l’intuito vi porterà lontano, preparatevi a cogliere ogni dettaglio di una situazione da cui poter trarre grande vantaggio. Vedrete che tutto si aggiusta ancor prima del previsto.