Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 5 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio e oggi potete trovarlo. In amore è il momento giusto per chiarire una tensione recente. I single hanno fascino in aumento e potrebbero fare un incontro interessante. Per quanto riguarda il lavoro, una trattativa può sbloccarsi grazie alla vostra diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 marzo 2026), cielo intenso e magnetico. Siete profondi e determinati. In amore la passione è alta, ma attenzione alla gelosia. Se qualcosa vi infastidisce, parlatene subito. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere un vantaggio importante se vi muovete con intelligenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di aria nuova. Le stelle parlano di movimento e cambiamenti positivi. In amore però serve più presenza: non potete sempre scappare quando le cose si fanno serie. Per quanto riguarda il lavoro, arriva un’occasione interessante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti e determinati. Il cielo vi invita però a essere meno rigidi nei sentimenti. In amore serve più dolcezza e meno controllo. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati arrivano, anche se gradualmente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 marzo 2026), periodo creativo e dinamico. Avete voglia di rivoluzionare qualcosa nella vostra vita. In amore possono nascere storie fuori dagli schemi, ma le coppie devono ritrovare dialogo. Capitolo lavoro: idee brillanti, ma curate i dettagli pratici.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e nuove consapevolezze. In amore chi ha sofferto può ripartire con maggiore maturità. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione può rivelarsi decisiva: fidatevi del vostro cuore, ma restate concreti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete romantici e intuitivi.