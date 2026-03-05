Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 5 marzo 2026

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 5 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 5 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di cambiare marcia. Dopo qualche tensione recente, sentite che è arrivato il momento di dire le cose come stanno. Per quanto riguarda il lavoro, una situazione si sblocca lentamente: abbiate fiducia nei vostri tempi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 marzo 2026), il cielo vi invita alla stabilità emotiva. Siete tra i segni che hanno bisogno di certezze e ora volete fatti concreti, non promesse. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di consolidare ciò che avete costruito. Attenzione solo a una spesa imprevista…

GEMELLI

Cari Gemelli, siete brillanti e pieni di idee, ma rischiate di voler fare tutto insieme. Scegliete una priorità. In amore torna la leggerezza, ma attenzione alle ambiguità se c’è già qualcuno nel vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, possibili novità interessanti, soprattutto per chi comunica o si muove molto.

CANCRO

Cari Cancro, siete più sensibili del solito. Le emozioni sono amplificate e questo può essere un dono se sapete ascoltarvi. In amore cercate rassicurazioni: parlate con il cuore aperto. Per quanto riguarda il lavoro, arriva una responsabilità nuova che vi farà crescere. Non abbiate paura di mettervi in gioco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 5 marzo 2026), tornate protagonisti. Il cielo vi sostiene e vi restituisce fiducia. In amore c’è passione, ma evitate giochi di orgoglio. Per quanto riguarda il lavoro, possibili riconoscimenti o conferme attese da tempo.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione e sistemazione. State mettendo ordine nelle vostre priorità. In amore però serve più spontaneità: non tutto si può analizzare. Capitolo lavoro: buone notizie in arrivo, soprattutto per chi aspetta una risposta. Attenzione allo stress fisico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo di organizzazione e sistemazione. 

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
