Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 31 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 31 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, queste che state vivendo saranno giornate importanti, in particolare per le relazioni e i rapporti sociali. Il quadro astrale è ottimo per chi si vuole mettersi in gioco. Durante il mese di settembre ci saranno nuovi progetti che bisognerà valutare con mente fredda. Venere è favorevole per gli incontri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 31 agosto 2023), state aspettando che arrivi il momento giusto per fare una dichiarazione, parlare chiaro con il partner o un amico/a. Magari liberarvi di un peso. Se una storia d’amore ha vissuto conflitti in passato oppure avete vicino una persona che non si decide a fare un passo importante, parlate con chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro, soluzioni in vista.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso di questa giornata di fine agosto ci si sentirà fuori gioco. Al momento mancano soluzioni, chi ha ricevuto un incarico sa che prima di ottobre o novembre non potrà avere certezze… Tenete duro.

CANCRO

Cari Cancro, in queste ore vi trovate in una condizione non molto soddisfacente. Per quanto concerne il lavoro, c’è stata una chiusura o una rielaborazione di programmi nati in modo sperimentale all’inizio dell’anno. Nelle relazioni c’è da dire che state vivendo una fase particolare, vorreste ricevere più garanzie.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 31 agosto 2023), il vostro segno è baciato da una Venere attiva. In questo periodo (fine agosto-inizio settembre) noterete di avere più persone attorno che vi ammirano, ma non vi fidate di tutti. L’amore è protetto, anzi, sarà una sorta di salvagente per chi nel lavoro e nelle questioni di carattere pratico ultimamente ha vissuto contrarietà.

VERGINE

Cari Vergine, potete rimboccarvi le maniche ma ci sono giornate in cui la fatica è troppa. Veramente troppa. Per le prossime 48 ore il consiglio è di agire e fare solo quello che si desidera. Non fate azioni impulsive, non arrabbiatevi se non strettamente necessario.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il vostro segno è baciato da una Venere attiva. Godetevi il momento.