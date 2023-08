Oroscopo Paolo Fox della settimana 28 agosto – 3 settembre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 28 agosto al 3 settembre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, ti aspetta un periodo curioso. La saggezza potrebbe non essere il tuo cavallo di battaglia al momento, ma le tue capacità sociali sono in pieno boom. In carriera, magari fai attenzione a non prendere decisioni affrettate e nel campo delle finanze… beh, diciamo che la cautela non guasta mai!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sembra che tu stia avendo un po’ di fortuna ultimamente, vero? Non preoccuparti se le tue finanze non sono al top, questo è solo temporaneo. Sembra che la tua carriera potrebbe avere bisogno di un piccolo boost, forse dovresti pensare a delle nuove strategie. In amore, tutto va più o meno bene ma occhio alla compatibilità con certe persone.

GEMELLI

Cari Gemelli, la tua carriera è in uno stato di grazia; il duro lavoro sta finalmente pagando. La fortuna sembra essere dalla tua parte, goditela mentre puoi! Nell’amore c’è qualche incertezza ma non lasciare che ti abbatta.

CANCRO

Cari Cancro, stai attraversando un periodo di grandi deflessioni. La tua energia e fortuna sembrano essere ai minimi storici ma non temere! Anche se le tue finanze potrebbero aver visto giorni migliori, la tua saggezza ti guiderà nel prendere decisioni prudenti. In termini di amore e compatibilità, potrebbe esserci qualche ostacolo da superare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (28 agosto – 3 settembre 2023), sembra che sia il momento di fare un po’ di bilancio. La tua fortuna è in una fase abbastanza positiva, ma non dimenticare la necessità di equilibrio interiore per mantenerla tale. In amore potresti avere dei momenti stellari, quindi tieniti pronto! Per quanto riguarda le finanze… beh, meglio tenerle sotto controllo.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle suggeriscono che la tua adattabilità e abilità di comunicazione sono al top. Puoi facilmente fare fronte a qualsiasi situazione inaspettata e trasmettere i tuoi pensieri con chiarezza. Tuttavia, non aspettarti miracoli nelle tue finanze o nella carriera. La fortuna potrebbe non essere dalla tua parte là.

BILANCIA

Cari Bilancia, la tua compatibilità con gli altri è in una fase propizia: sembri attrarre le persone giuste al momento giusto. Nonostante un po’ di alti e bassi nella salute, il tuo equilibrio interiore risulta solido come non mai. In amore invece potrebbe esserci qualche momentanea turbolenza ma niente che tu non possa gestire, grazie alla tua innata saggezza ed emotività.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in quest’onda della vita, la tua compatibilità e le tue abilità di comunicazione stanno brillando come non mai. Non sorprenderti se tutti sembrano attratti dal tuo fascino magnetico. Per quanto riguarda la salute, prenditi cura di te stesso: un po’ più di attenzione non guasta mai. La tua avventurosità è al minimo storico; forse è il momento per una piccola pausa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, non so da dove cominciare! La tua energia sembra inesauribile, quindi continua a sfruttarla. In amore, potresti vivere alti e bassi ma niente di cui preoccuparsi. Le tue finanze ti stanno dando un po’ di grattacapi ma con la giusta attenzione si risolverà tutto. Sembra che tu sia ben bilanciato all’interno e questo è un grande vantaggio per te.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la tua adattabilità è piuttosto buona, il che significa che sei in grado di affrontare le sfide senza problemi. In termini di qualità e fortuna, potresti fare meglio, ma non preoccuparti troppo per questo. L’amore e la carriera sono campi dove brillerai sicuramente! A livello di salute dovrai stare attento mentre dal punto di vista finanziario ti aspettano periodi altalenanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, la tua compatibilità con gli altri è in un periodo favorevole. La tua energia e intuizione sono al top: sfruttale! Anche se le finanze sembrano instabili, non preoccuparti troppo. Fai attenzione alla salute, ma non lasciarti abbattere dalle piccole avversità. Ricorda che la fortuna segue il coraggio.

PESCI

Cari Pesci, sembra che tu stia vivendo un periodo di alti e bassi. La tua fortuna sta oscillando come una barca in mezzo all’oceano ed è giunto il momento di trovare il tuo equilibrio interiore. In termini di carriera potrebbero esserci delle sfide da affrontare, ma la tua saggezza ed intuizione ti aiuteranno a superarle.

