Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 31 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 31 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in recupero per quanto riguarda queste giornate di fine agosto-inizio settembre, il nuovo transito di Marte nel segno invita ad accelerare i tempi se ritenete che per motivi fisici o personali voi abbiate vissuto troppo ritardi negli ultimi mesi. Settembre e ottobre saranno mesi di recupero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 31 agosto 2023), si devono spendere soldi per un guasto o una riparazione. Ci sono state delle rivoluzioni nella vita lavorativa, grossi cambiamenti nel corso degli ultimi mesi, ed è per questo che molti vivono nell’incertezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi e domani (venerdì 1 settembre) tornerà il turbamento. Fino a quando non ci sarà una risposta dal lavoro, una conferma potreste sentirvi agitati. L’importante è che non torni quella differenza, quella distanza che in amore è stata il tema dominante di alcune coppie, soprattutto se di vecchia data.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nei prossimi giorni avrete un buon successo. Per voi continua l’anno delle grandi scelte e decisioni. E’ possibile superare perplessità di ogni tipo. La situazione è valida per i giovani che, dopo un’esperienza fatta in altre città, finalmente decidono di iniziare un percorso in proprio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 31 agosto 2023), il vostro è un segno libero, in amore non amate essere controllati, detestate qualsiasi tipo di manipolazione o obbligo. Tuttavia, negli ultimi mesi ci sono stati ripensamenti. I problemi di lavoro e di soldi hanno preso il sopravvento mettendo in secondo piano tutto il resto.

PESCI

Cari Pesci, in queste ore siete forti con la Luna nel segno: nel corso delle giornate di oggi e domani vincerà l’amore. Attenzione però a non intraprendere strade trasgressive. Per quanto riguarda il lavoro, resta un cielo importante per coloro che vogliono attuare un cambiamento, ci saranno lotte per fare vincere le proprie idee. I progetti e i programmi in partenza da settembre non avranno immediato esito positivo, ma si stabilizzeranno da metà ottobre.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete forti con la Luna nel segno. Oggi e domani vincerà l’amore.