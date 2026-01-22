Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, non potete più fare finta di niente: se una situazione non vi rappresenta più, va cambiata. Avete energia, idee, coraggio, ma rischiate di sprecarli se continuate a combattere battaglie che non sono le vostre. In amore c’è bisogno di chiarezza: basta mezze parole.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 gennaio 2026), questo è un periodo in cui state capendo chi merita davvero il vostro tempo. In amore c’è voglia di stabilità, ma anche di rassicurazioni concrete: le parole non bastano più. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una decisione importante all’orizzonte.

GEMELLI

Cari Gemelli, tante idee, mille stimoli, ma attenzione a non disperdere le energie. Dovete scegliere. In amore siete più comunicativi, ma anche più esigenti: volete sentirvi coinvolti, non solo ascoltati. Le relazioni superficiali iniziano a starvi strette. Lavorativamente parlando, buone notizie o contatti interessanti.

CANCRO

Cari Cancro, non è egoismo, è sopravvivenza emotiva. In amore c’è bisogno di sicurezza, ma anche di reciprocità: non potete dare sempre tutto solo voi. Chi c’è davvero lo dimostrerà adesso. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stanchezza, ma anche una nuova consapevolezza: sapete quanto valete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 gennaio 2026), avete voglia di riscatto, di dimostrare chi siete, ma stavolta con più maturità. In amore c’è passione, ma anche un bisogno profondo di rispetto. Per quanto riguarda il lavoro, siete determinati, pronti a fare una mossa importante.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi chiede di lasciare andare ciò che non potete controllare. In amore siete più vulnerabili del solito: non nascondetevi dietro la razionalità. Dite come vi sentite è un atto di forza. Lavorativamente parlando, arrivano risposte attese, anche se non tutte immediate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: state ricostruendo. Lentamente, come piace a voi, ma in modo solido.