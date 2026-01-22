Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 22 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 22 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore c’è bisogno di autenticità: basta compiacere per paura di perdere qualcuno. Chi vi ama, vi vuole per come siete. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono nuove prospettive, soprattutto legate a collaborazioni o cambi di ruolo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 gennaio 2026), settimana intensa. Emozioni forti, intuizioni profonde, ma anche qualche tensione da gestire. In amore non accettate più mezze verità: o tutto o niente. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una sfida importante che può portarvi lontano, se smettete di dubitare delle vostre capacità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, basta correre senza sapere dove andare. Sarete più selettivi in amore: volete qualcuno che cammini al vostro fianco veramente. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano opportunità interessanti, ma dovete essere pronti a mettervi in gioco davvero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi invita a dosare le forze. In amore c’è bisogno di tempo e comprensione: non tutto si risolve con la logica. Per quanto riguarda il lavoro, siete affidabili come sempre, ma ora dovete pensare anche a ciò che vi fa stare bene, non solo a ciò che dovete fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 22 gennaio 2026), settimana di idee, intuizioni e voglia di rompere gli schemi. Avete bisogno di stimoli nuovi, ma anche di connessione vera. Evitate distacchi improvvisi solo per paura di coinvolgervi.

PESCI

Cari Pesci, siete più sensibili del solito, ma anche più lucidi. State capendo cosa volete davvero e cosa no. In amore c’è bisogno di dolcezza, ma anche di chiarezza: non idealizzate troppo chi non è pronto a darvi ciò che meritate. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una fase di assestamento.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete più sensibili del solito, ma anche più lucidi.