Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 20 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore potreste trovarvi a mediare in situazioni conflittuali grazie alla vostra innata diplomazia. Per quanto riguarda il lavoro, nuove opportunità potrebbero presentarsi, valutatele con attenzione. La vita sentimentale beneficia di una comunicazione sincera e aperta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 febbraio 2025), la giornata che state vivendo si prospetta intensa sul fronte lavorativo con possibili decisioni importanti da prendere nel giro di poco tempo. Affidatevi alla vostra intuizione per fare le scelte giuste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo 20 febbraio potreste avvertire il desiderio di ampliare le vostre conoscenze attraverso corsi o viaggi. Capitolo lavoro: l’apertura a nuove idee porterà benefici inaspettati. La sfera affettiva è caratterizzata da armonia e complicità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi, giovedì 20 febbraio 2025, potrebbe richiedere un impegno particolare sul lavoro; sarà essenziale organizzare al meglio il tempo e le risorse per raggiungere gli obiettivi prefissati. Dovrete evitare di sovraccaricarvi di responsabilità. Dedicate attenzione alle esigenze del partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 febbraio 2025), potreste sentirvi particolarmente creativi e desiderosi di esprimere le vostre idee in modo originale. Approfittate di quest’ispirazione per avviare nuovi progetti o per portare innovazioni in ambito lavorativo. Non trascurate il vostro benessere fisico! Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, la giornata che state vivendo invita alla riflessione e all’introspezione, potreste sentirvi più sensibili del solito ma questa emotività vi aiuterà a comprendere meglio le vostre esigenze e quelle degli altri. Capitolo lavoro: agite con prudenza e non lasciatevi travolgere dalle emozioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: potreste sentirvi particolarmente creativi e desiderosi di esprimere le vostre idee in modo originale.