Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 20 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel segno nel corso di queste ore di agosto aumenta il fascino, la disponibilità degli altri e soprattutto la possibilità di ricevere attenzioni e consensi. Lavoro? Se state cercando una promozione, una conferma o il sostegno di qualcuno che conta, questa settimana potete presentarvi nel modo giusto e ottenere attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 agosto 2026), il settore sentimentale può diventare più importante di quanto si immagini. Capitolo lavoro: negli ultimi mesi potreste aver vissuto un percorso interrotto, un pagamento che non è arrivato nei tempi previsti oppure un progetto che da giugno è rimasto sospeso. Giove è dissonante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo delle giornate favorevoli per i sentimenti. Venere sostiene il desiderio di amare e di conoscere persone diverse dal solito. Lavoro? Avete energia che può essere utilizzata per costruire nuovi progetti e stabilire traguardi più ambiziosi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere per ora dissonante, sposta molte delle vostre attenzioni verso il lavoro e le responsabilità, lasciando meno spazio alla vita affettiva. Il lavoro rimane il grande protagonista della settimana. Responsabilità, spostamenti, scadenze e necessità di dimostrare il vostro valore richiedono energie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 agosto 2026), potete contare su un cielo favorevole per l’amore e per le relazioni sociali. Lavoro? Potreste avere un contratto ancora fermo, un accordo rinviato, un compenso che non considerate adeguato oppure una situazione lavorativa che non ha dato i risultati sperati.

PESCI

Cari Pesci, se tra la fine di giugno e l’inizio di agosto avete vissuto una crisi, una distanza o la sensazione di essere stato manipolati o trattati in maniera poco corretta, adesso potete iniziare a recuperare fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana vi chiede di agire e preparare con attenzione ciò che volete realizzare nei prossimi mesi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: potete contare su un cielo favorevole per l’amore e per le relazioni sociali.