Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 20 agosto 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 20 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, Venere nel segno nel corso di queste ore di agosto aumenta il fascino, la disponibilità degli altri e soprattutto la possibilità di ricevere attenzioni e consensi. Lavoro? Se state cercando una promozione, una conferma o il sostegno di qualcuno che conta, questa settimana potete presentarvi nel modo giusto e ottenere attenzione.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 agosto 2026), il settore sentimentale può diventare più importante di quanto si immagini. Capitolo lavoro: negli ultimi mesi potreste aver vissuto un percorso interrotto, un pagamento che non è arrivato nei tempi previsti oppure un progetto che da giugno è rimasto sospeso. Giove è dissonante.
Cari Sagittario, state vivendo delle giornate favorevoli per i sentimenti. Venere sostiene il desiderio di amare e di conoscere persone diverse dal solito. Lavoro? Avete energia che può essere utilizzata per costruire nuovi progetti e stabilire traguardi più ambiziosi.
Cari Capricorno, Venere per ora dissonante, sposta molte delle vostre attenzioni verso il lavoro e le responsabilità, lasciando meno spazio alla vita affettiva. Il lavoro rimane il grande protagonista della settimana. Responsabilità, spostamenti, scadenze e necessità di dimostrare il vostro valore richiedono energie.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 agosto 2026), potete contare su un cielo favorevole per l’amore e per le relazioni sociali. Lavoro? Potreste avere un contratto ancora fermo, un accordo rinviato, un compenso che non considerate adeguato oppure una situazione lavorativa che non ha dato i risultati sperati.
Cari Pesci, se tra la fine di giugno e l’inizio di agosto avete vissuto una crisi, una distanza o la sensazione di essere stato manipolati o trattati in maniera poco corretta, adesso potete iniziare a recuperare fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana vi chiede di agire e preparare con attenzione ciò che volete realizzare nei prossimi mesi.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: potete contare su un cielo favorevole per l’amore e per le relazioni sociali.