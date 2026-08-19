Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel segno aumenta il fascino, la disponibilità degli altri e soprattutto la possibilità di ricevere attenzioni e consensi. Per quanto riguarda il lavoro, se state cercando una promozione, una conferma o il sostegno di qualcuno che conta, questa settimana potete presentarvi nel modo giusto e ottenere attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 agosto 2026), il settore sentimentale può diventare più importante di quanto si immagini. Per quanto riguarda il lavoro, negli ultimi mesi potreste aver vissuto un percorso interrotto, un pagamento che non è arrivato nei tempi previsti oppure un progetto che da giugno è rimasto sospeso. Giove è dissonante.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo delle giornate favorevoli per i sentimenti. Venere sostiene il desiderio di amare e di conoscere persone diverse dal solito. Per quanto riguarda il lavoro, avete energia che può essere utilizzata per costruire nuovi progetti e stabilire traguardi più ambiziosi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere per ora dissonante, sposta molte delle vostre attenzioni verso il lavoro e le responsabilità, lasciando meno spazio alla vita affettiva. Il lavoro rimane il grande protagonista della settimana. Responsabilità, spostamenti, scadenze e necessità di dimostrare il vostro valore richiedono energie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 agosto 2026), potete contare su un cielo favorevole per l’amore e per le relazioni sociali. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere un contratto ancora fermo, un accordo rinviato, un compenso che non considerate adeguato oppure una situazione lavorativa che non ha dato i risultati sperati.

PESCI

Cari Pesci, se tra la fine di giugno e l’inizio di agosto avete vissuto una crisi, una distanza o la sensazione di essere stato manipolati o trattati in maniera poco corretta, adesso potete iniziare a recuperare fiducia. Lavoro? La settimana vi chiede di agire e preparare con attenzione ciò che volete realizzare nei prossimi mesi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: potete contare su un cielo favorevole per l’amore e per le relazioni sociali.