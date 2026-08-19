Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Venere continua a creare qualche tensione e potreste ritrovarvi a discutere per una questione che in realtà arriva da più lontano. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione appare in movimento, anche se le risposte più importanti potrebbero arrivare soltanto nella prossime ore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 agosto 2026), in amore la settimana appare abbastanza regolare e non presenta particolari scossoni. Potreste essere più concentrati sulle questioni economiche e lavorative, tanto da avere meno spazio mentale per i sentimenti. Il lavoro? È comprensibile sentirsi sotto pressione, ma non conviene aumentare ulteriormente la tensione.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana è vivace e ricca di stimoli, soprattutto sul piano sentimentale. Il cielo favorisce la curiosità, il desiderio di conoscere persone nuove e la voglia di vivere esperienze diverse dal solito. Per quanto riguarda il lavoro, le novità rappresentano un punto di forza.

CANCRO

Cari Cancro, tra maggio e giugno potreste aver vissuto un cambiamento sul lavoro, fino al punto di riversare un po’ di nervosismo in amore. Adesso, però, continuare a ripensare a ciò che è accaduto rischiate soltanto di alimentare nervosismo e diffidenza. Per quanto riguarda il lavoro, si apre una fase nuova. Potreste aver cambiato ruolo, ambiente o gruppo negli ultimi mesi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 agosto 2026), vivete una settimana particolarmente interessante sul piano sentimentale. Venere favorisce i rapporti e aumenta il desiderio di vivere l’amore in modo più intenso e concreto. Per quanto riguarda il lavoro, non mancano impegni e scadenze.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana porta una bella apertura sul fronte dei sentimenti, favorisce sia gli incontri sia i progetti delle coppie. Per quanto riguarda il lavoro, non pensare che i problemi siano destinati a durare per sempre.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: vivete una settimana particolarmente interessante sul piano sentimentale.