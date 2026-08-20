Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 20 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 20 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso della gioranta di oggi, 20 agosto, potreste ritrovarvi a discutere per una questione che in realtà arriva da più lontano. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione appare in movimento, anche se le risposte più importanti potrebbero arrivare soltanto nella prossime ore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 agosto 2026), in amore non dovrebbero esserci particolari scossoni. Potreste essere più concentrati sulle questioni economiche e lavorative, tanto da avere meno spazio mentale per i sentimenti. Il lavoro? È comprensibile sentirsi sotto pressione, ma non conviene aumentare ulteriormente la tensione.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana è vivace e ricca di stimoli, soprattutto sul piano dei sentimenti. Il cielo favorisce la curiosità, il desiderio di conoscere persone nuove e la voglia di vivere esperienze diverse dal solito. Capitolo lavoro: le novità rappresentano un punto di forza.

CANCRO

Cari Cancro, tra lo scorso maggio e lo scorso giugno potreste aver vissuto un cambiamento sul lavoro, fino al punto di riversare un po’ di nervosismo in amore. Adesso, però, continuare a ripensare a ciò che è accaduto rischiate soltanto di alimentare nervosismo e diffidenza. Lavoro? Si apre una fase nuova. Potreste aver cambiato ruolo, ambiente o gruppo negli ultimi mesi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 20 agosto 2026), vivete una settimana particolarmente interessante sul piano sentimentale. Venere favorisce i rapporti e aumenta il desiderio di vivere l’amore in modo più intenso e concreto. Lavoro? Non mancano impegni e scadenze.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana che state vivendo porta una bella apertura sul fronte dei sentimenti, favorisce sia gli incontri sia i progetti delle coppie. Per quanto riguarda il lavoro, non pensare che i problemi siano destinati a durare per sempre.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: vivete una settimana particolarmente interessante sul piano sentimentale.