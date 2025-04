Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 17 aprile 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 17 aprile 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, concentrati sulle opportunità di lavoro che si presentano! Giove è al tuo fianco, colloqui e incontri con persone che ti supportano saranno all’ordine del giorno. È il momento perfetto per lanciare segnali positivi e coltivare quelle idee geniali che ti vengono in mente all’improvviso. Se hai un progetto in mente, non esitare a portarlo avanti! Le stelle dicono che fino a metà giugno ci sono ottime possibilità di stringere accordi, patteggiare o firmare contratti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 aprile 2025), ultimamente stai riflettendo molto sulle tue relazioni e su come funzionano. È normale cercare di ritrovare la serenità: è un obiettivo importante. A volte, chiudere con le persone che non ti fanno più bene può aprire la porta a nuove opportunità. È curioso come alcuni segni zodiacali, come il tuo, possano sembrare fin troppo ribelli, ma in realtà sono più conservatori di quanto si pensi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario,​ questa Luna potente che tocca il segno porta un momento di trasformazione e introspezione. È essenziale trovare un equilibrio tra le tue aspirazioni e la realtà circostante. Dopo le difficoltà che hai affrontato dal termine di febbraio, è comprensibile che tu possa sentirti disorientato. Accetta le circostanze attuali e cerca un modo per adattarti. Con l’inizio del buon transito di Mercurio si apre una finestra di opportunità per idee e accordi. Opportuno esprimere la creatività o esplorare nuove possibilità, sia sul piano lavorativo che personale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna nel tuo segno è un’ottima occasione per fare un po’ di riflessione su quello che sta succedendo. È il momento perfetto per dare un’occhiata alle relazioni o semplicemente per rilassarti un po’. Dopo un marzo tosto, potresti aver avuto qualche grattacapo in amore o in amicizia. E magari hai dovuto fare la parte del forte anche quando dentro di te eri un po’ giù.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 aprile 2025), il cielo attuale promette un periodo di nuove opportunità ed emozioni, in particolare con il ritorno attivo di Mercurio. Opportuno valutare ogni accordo, inclusi quelli di natura affettiva. Le coppie più solide, quelle che hanno una base di amore e fiducia, si ritrovano a prendere decisioni importanti entro l’estate. Queste possono includere una grande scelta per il futuro della relazione. Dal punto di vista lavorativo, è consigliabile mettersi in gioco e sfruttare le opportunità che si presenteranno. Ci sono segnali di riconferme che arrivano entro i primi di giugno, il che porta, nel tempo, stabilità e crescita professionale.

PESCI

Cari Pesci, la presenza di Venere nel cielo è un elemento significativo: non solo simboleggia l’amore, ma il ritorno del fascino e la capacità di attrarre gli altri. La metà di aprile facilita le comunicazioni in contesti in cui ci sono questioni burocratiche in ballo. Se hai una situazione legale che ti ha preoccupato per mesi, c’è una buona probabilità che nella seconda parte dell’anno tu possa vedere una risoluzione. Bene firmare accordi per trovare un armistizio nelle relazioni. I mesi di aprile, maggio e giugno si prospettano come fasi di interesse e opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

