Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 11 febbraio 2021 – sarà una giornata piuttosto positiva: grande protagonista l’amore. Se ci sono stati dei problemi con il partner o un rapporto si è interrotto bruscamente, non sarà facile ricomporre i cocci e ripartire. Per quanto riguarda il lavoro, previsti incontri importanti per ottenere qualcosa di speciale e fare carriera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 febbraio 2021), evitate discussioni all’interno della coppia, soprattutto se già in passato ci sono state frizioni. Per quanto riguarda il lavoro, se siete sommersi da problemi o avete gravi questioni da risolvere, meglio fermarsi un attimo e ragionare sul da farsi. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore avete perso parecchio tempo e non vedete l’ora di recuperare. Tranquilli, presto tornerete ad ottenere il massimo e fare faville. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore potreste chiudere un buon affare: sta tutto alla vostra capacità di ben figurare e mostrare le vostre qualità.

CANCRO

Cari Cancro, in questo periodo potrebbe esserci qualche tensione in amore a causa di problemi economici che non riuscite a risolvere. Cercate di non riversare lo stress e l’ansia sul partner, per evitare inutili litigi. Capitolo lavoro: oggi dovrete essere bravi a programmare tutto con attenzione. Occhio alla situazione finanziaria.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 11 febbraio 2021 -, l’invito è alla massima cautela in amore. Se dovete segnalare al partner qualcosa che non vi convince o non vi sta bene, fatelo con il giusto tatto. Le polemiche potrebbero rivoltarvisi contro come un boomerang. Per quanto riguarda il lavoro, se pensate di aver subito un’ingiustizia, siate diplomatici.

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di oggi, ma non solo, avrete rapporti complicati con i nati sotto il segno dei Pesci. Nei prossimi giorni, soprattutto nel weekend, potrebbero esserci questioni da risolvere con il partner. Evitate mosse azzardate, se non volete peggiorare la situazione…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: bene l’amore, sul lavoro previsti incontri importanti. Svolta per quanto riguarda la carriera?

