Oroscopo Paolo Fox della settimana 8-14 febbraio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 8 al 14 febbraio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 8 febbraio 2021 al 14 febbraio 2021.

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo siete davvero poco concentrati, anzi spesso disattenti, soprattutto sul lavoro. Rischiate così di commettere errori che pagherete a caro prezzo. In compenso si registra un ottimo recupero dal punto di vista fisico e della salute. Allenatevi e mantenetevi in forma. Qualche tensione in amore: parlate con il partner e chiaritevi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana per voi sarà davvero favorevole, soprattutto dal punto di vista sentimentale. I single potranno finalmente trovare l’anima gemella e le coppie storiche valutare nuovi progetti come una convivenza o dei figli. Qualche tensione sul lavoro, c’è chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, vivrete dei giorni di grande calma e serenità, senza particolari scossoni né in positivo né in negativo. Eppure i momenti di disagio e tensione non mancano. La Luna per fortuna non è più in opposizione, e questa è sempre un’ottima notizia. Potrete quindi recuperare utili energie da riversare sul lavoro e in amore.

CANCRO

Cari Cancro, arriveranno in questi giorni problematiche e difficoltà da risolvere sul piano sentimentale. Se possibile non caricatevi di ulteriore stress sul lavoro, per cui evitate litigi e discussioni con colleghi e superiori. D’altronde un grande traguardo lo avete già raggiunto, superando gli ostacoli che vi hanno frenato nel recente passato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, è in arrivo una grande agitazione. Lo stress sarà protagonista, d’altronde le stelle non sono delle migliori. Questo 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per voi e si vede. Tante le difficoltà già affrontate. Nervosismo soprattutto sul lavoro, evitate litigi con colleghi e superiori.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale dell’astrologo c’è tanta agitazione nell’aria. Contate fino a dieci prima di aprir bocca se non volete litigare con il mondo intero. Sul lavoro dovete affrontare questioni molto delicate. Servirà grande cautela, diplomazia e tutta la vostra meticolosità e precisione. La Luna tornerà in ottimo aspetto e questo cambia sempre le carte in tavola.

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna favorevole vi consiglia e vi protegge. Dopo un periodo sottotono e con tanti dubbi, è iniziata per il vostro segno la fase della riscossa. Chi è single potrebbe incontrare l’anima gemella e vivere forti emozioni, lanciandosi finalmente in una nuova avventura dopo un lungo periodo fermo ai box. Sul lavoro dovete impegnarvi di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, arriveranno presto belle e importanti soddisfazioni. D’altronde l’impegno paga sempre e prima o poi si raccolgono i frutti. Ottime opportunità anche dal punto di vista finanziario. Portate avanti i vostri progetti e investimenti ambiziosi. In amore possibili crisi per alcune coppie. Sul lavoro potrebbe esservi richiesto di fare qualche straordinario.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avete un quadro astrale davvero interessante. In questo periodo avvertite grande tensione e un certo stress, cercate di mantenere la calma. In generale è un periodo molto favorevole in amore. Gli incontri sono favoriti per chi è single. Sul lavoro dovete essere più concentrati, vi distraete facilmente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo settimanale, proverete forti emozioni da vivere al 100%, fatevi trovare preparati. Potreste portare a termine importanti affari e compravendite. Se avete dei dubbi affidatevi a chi ne capisce più di voi. La Luna nel segno porterà ottime occasioni. Sul lavoro ci vuole pazienza, anche se non siete soddisfatti di ciò che fate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avrete la Luna e Venere favorevoli. Non mancano le opportunità, anche preziose. Periodo ottimo anche sul lavoro, potete avviare nuovi progetti. Insomma, un quadro astrale davvero favorevole. Che volete di più? In amore cercate di non trascurare il partner.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, per voi sarà un periodo complesso. Dovrete infatti attutire e superare un brutto colpo che vi ha messo moralmente giù. Non temete perché in generale non mancano le occasioni, soprattutto sul lavoro. Cercate di non commettere errori e di non trascurare il partner.

