Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 11 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 11 febbraio – sarà una giornata di recupero in amore dopo un periodo complesso e litigioso. Finalmente sembra essere tornato il sereno. In generale si prospetta un giovedì all’insegna di forti emozioni sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda il lavoro, i problemi non sembrano all’ordine dal giorno, a meno che non vi trascinate qualche questione dal 2020.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 febbraio 2021), la giornata partirà con il piede sbagliato, ma tranquilli: nel corso delle ore recupererete e tornerà il sereno. Al mattino cercate di evitare polemiche e discussioni. Attenzione alle spese, ne avete avute troppo e adesso il portafoglio piange. Grossi miglioramenti attesi dal 18 febbraio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta un cielo molto positivo: avrete Luna e Venere favorevoli. Bene in particolare l’amore, specie per chi è single da tanto tempo. Potreste finalmente trovare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, valutate con calma nuove opportunità anche se importanti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sono giornate davvero stressanti per il vostro segno, cercate di mantenere la calma. Per quanto lavorate, dovreste raccogliere di più, sia in termini di soddisfazioni economiche che di riconoscimento. Se avete in programma spese ingenti, cercate di non strafare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (11 febbraio), la giornata si prospetta all’insegna della nostalgia in amore. Molti di voi sono ancora legati ad una vecchia fiamma, e questo non vi permette di andare avanti. Cercate di dare un taglio netto con il passato. Solo così potrete voltare pagina e lanciarvi in nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, avrete voglia di cambiamenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, non dovete pensare più al passato e a rapporti ormai conclusi e guardare al futuro con ottimismo. Basta malinconie. Per quanto riguarda il lavoro, avete speso tanto e ora non è facile rientrare dagli investimenti. Per fortuna presto arriveranno risposte importanti e opportunità.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: quadro astrale favorevole, attese ottime opportunità sopratutto in amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 8-14 FEBBRAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 11 febbraio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 11 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 11 febbraio 2021