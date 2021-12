Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 5 dicembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna in queste ore è favorevole, ma sarebbe meglio che i nati sotto questo segno non si stanchino troppo… Non avete ancora avuto un chiarmento? Cercatelo oggi! Sono in arrivo nuove opportunità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 dicembre 2021), in amore potreste vivere delle situazioni poco chiare, ma in generale in questo periodo si recupera molto del terreno perso di recente. Attenzione però a un po’ di stanchezza che potrebbe arrivare a breve.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è un momento conflittuale sul lavoro e la Luna contraria non aiua di certo… Fate attenzione ai piccoli litigi, mordetevi la lingua se necessario. Cercate di non arrabbiarvi.

CANCRO

Cari Cancro, alcuni di voi nelle prossime ore potranno ricevere una chiamata di lavoro importante. La Luna è in opposizione, cercate di risolvere qualche problemino che vi preoccupa in breve tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 dicembre 2021), state attraversando un periodo favorevole per gli incontri, ma nel corso del fine settimana sarebbe meglio per voi recuperare un po’ di energie. La Luna è un buona posizione, potreste recuperare qualcosa.

VERGINE

Cari Vergine, cercate di non strafare nelle giornata di oggi – domenica 5 dicembre – perché non sarà in generale una giornata tranquilla e potreste risentire dell’opposizione della Luna. In generale state vivendo un periodo di grande stanchezza…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete in recupero. Buoni incontri in vista, ma anche del relax non sarebbe male vista la domenica…