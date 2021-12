Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 5 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è favorevole per i nati sotto questo segno che in questo periodo sono meno nervosi del solito. Le ultime giornate vi hanno visto un po’ sotto pressione, alcuni dovranno anche affrontare delle discussioni anche oggi, domenica 5 dicembre…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (5 dicembre 2021), Luna favorevole nel corso del weekend. Arrivano conferme positive sul lavoro e non si escludono buone idee. Emozioni sincere all’orizzonte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la situazione astrologica nel fine settimana è favorevole. I nati del segno stanno recuperando terreno e potrebbero arrivare anche nuovi amori (perché no, importanti). Scelte utili per il futuro da prendere a breve.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore cercate di non perdere tempo. Nel corso del fine settimana avrete delle questioni di lavoro da risolvere e non è esclusa qualche rottura. State attraversando un periodo di grande stanchezza mentale e fisica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 5 dicembre 2021), in amore ci vuole cautela ma potrete fare chiarezza grazie alla Luna che è dalla vostra parte. Il lavoro funziona ma se avete delle richieste, avanzatele con molta prudenza.

PESCI

Cari Pesci, nel fine settimana che si sta chiudendo sarà meglio evitare tensioni, non mettete tutto a soqquadro. Volete recuperare in amore? Calma, ci vorrà tanta pazienza. Senza fretta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: situazione astrologica nel fine settimana è favorevole. In arrivo nuovi amori (importanti? Chissà, scopritelo).