Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 5 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi vi vedrà alle prese con un duro ragionamento: dovete capire se aver trascurato l’amore in questo periodo ha dato i risultati che speravate in un altro campo, in caso contrario rimediate subito. Il partner ha lanciato alcuni campanelli d’allarme, sta a voi svegliarvi adesso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle Venere non è più opposta, ha smesso di remarvi contro, da oggi potete prendere coraggio e farvi avanti, la persona che desiderate sarà finalmente avvicinabile. Aprile ha aperto le porte a una nuova fase, più carica, avete soltanto bisogno di rimettervi in gioco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi vede colpiti nel profondo da una verità dura da accettare, in questo periodo siete messi a dura prova da una pazienza che ormai vacilla, fate attenzione, potreste scatenare qualche litigio soltanto per necessità di buttar fuori il malessere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo paolo Fox in questo periodo siete impegnati a cercare una soluzione a un problema che vi tormenta da tempo. Questa giornata sarà importante per ritrovare serenità, soprattutto con voi stessi e con la vostra famiglia. Guardate al futuro con occhio positivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle l’oroscopo di oggi vuole spingervi verso una nuova strada, Saturno è nel segno e vi suggerisce di cambiar vita, ma come? Siete già piuttosto confusi, al momento vedete soltanto porte chiuse in faccia, ma ricordatevi che se si chiude una porta potrebbe aprirsi un portone. Dal punto di vista economico siete in crisi, evitate di spendere senza misure.

PESCI

Cari Pesci, rivedete le vostre scelte, il tempo è dalla vostra parte, approfittate di questo periodo di reclusione per valutare quello che non funziona nella vostra vita, poi agirete di conseguenza. Aprile sarà un mese pesante per voi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Venere ha smesso di remarvi contro, avrete molta energia da spendere in questo periodo, datevi da fare.

