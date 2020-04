Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 5 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 5 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo fine settimana è stato molto importante per voi e si concluderà nel migliore dei modi, avete vissuto momenti intensi, ma adesso siete entrati in una fase di recupero. Mettete da parte le armi, è il momento di allentare la presa e di abbandonare lo scudo, non c’è più bisogno di lottare con tanta tenacia.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle quest’oggi siete un po’ giù di corda, per fortuna durante questa giornata recupererete le energie, un po’ vi tocca considerando che da domani ricomincia la settimana lavorativa. In genere lottate molto per far valere le vostre idee, oggi invece volete volare basso.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox a breve Venere sarà nel vostro segno e vi aiuterà a portare avanti la vostra vita sentimentale, che nell’ultimo periodo se l’è vista brutta. Quanti alti e bassi dovrete ancora superare? Fate mente locale e apritevi di più alle nuove esperienze. A maggio le cose miglioreranno anche per la vostra carriera.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle state facendo molta fatica in questo periodo ad accettare la verità, complice forse anche Saturno in opposizione che vi rende nervosi e rabbiosi. Avete avuto problemi di recente, ma da oggi si cambia musica, iniziate un nuovo percorso più armonioso al fianco di chi vi vuole bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna è dalla vostra parte e anche l’influenza di Venere vi aiuterà a recuperare terreno in amore. Di recente qualche contrasto con il partner vi ha messo di cattivo umore, ma c’è sempre modo di rimediare e voi avete finalmente capito come fare. In questo periodo potrete ottenere consensi anche dal punto di vista professionale.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di prestare più attenzione alle dinamiche della vostra vita, dovete sviluppare meglio i progetti che vi stanno a cuore e assumervi le vostre responsabilità. Cercare di fare la cosa giusta, senza esagerare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: con la Luna nel segno e Venere dalla vostra parte siete imbattibili, il vostro cuore pretende un po’ d’impegno.

