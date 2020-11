Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 29 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 29 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi per voi sarà una giornata complessa, perché la Luna è ancora in opposizione. Non sarà quindi facile recuperare quella tranquillità persa in amore. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate le discussioni all’inizio della prossima settimana. Non prima! Le stelle saranno più clementi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete essere pazienti in amore. Non è escluso che voi possiate provare emozioni speciali accanto a persone che avete conosciuto da poco. D’altronde certe cose vengono spontanee e non si programmano. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo è favorevole per avanzare delle proposte. È il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata davvero particolare e in cui fare la massima attenzione: mattinata non molto interessante per i sentimenti, migliora la situazione nel pomeriggio. Lavoro? C’è la possibilità di recuperare qualcosa fermo da tempo. Non è un periodo facile, ma dovete rimboccarvi le maniche e ripartire.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la giornata di oggi sarà all’insegna dello stress e dell’agitazione. C’è tanto da recuperare. Dal pomeriggio le cose miglioreranno. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di dimenticare i torti subiti nel passato. Dovete essere più forti e superiori, anche se qualcuno proverà a tutti i costi a mettervi il bastone fra le ruote.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere ha iniziato un transito difficile: cercate di avere pazienza in amore. Potreste infatti litigare facilmente con il partner anche per questioni futili. Capitolo lavoro: gestite con cautela contratti e accordi ed evitate discussioni con colleghi e superiori. Attenzione anche alle spese, ne avete avute di eccessive.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è arrivato il momento di recuperare fiducia in voi stessi e negli altri con questo cielo ricco di prospettive. Se siete single, potreste finalmente trovare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcosa di bello in serbo per voi. Ma non sparate troppo in alto, altrimenti rischiate di rimanere delusi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: avete iniziato a guardare il mondo e voi stessi da un’altra prospettiva e adesso tutto vi sembra più facile.

