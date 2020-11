Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 29 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 29 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, soprattutto in amore. Le coppie che hanno avuto una crisi ora possono recuperare. Ma dovete volerlo. Parlatevi e chiaritevi. Per quanto riguarda il lavoro, c’è tanta voglia di cambiamenti: attenzione, però, alle questioni burocratiche e finanziarie. Prima di accettare una proposta, valutate pro e contro.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata sottotono, con tanti dubbi in amore. Cautela specie con i nati sotto il segno del Leone e dell’Acquario. Per quanto riguarda il lavoro, non affaticatevi troppo e prendete tutto il tempo che vi serve per fare una scelta importante che potrebbe cambiare il vostro futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, vivrete un periodo davvero sottotono per i sentimenti, specie al mattino. Già dal pomeriggio però le cose miglioreranno. Lavoro? Nel corso delle prossime settimane probabilmente avrete voglia di intraprendere un nuovo percorso. Valutate con calma nuove proposte.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi vivrete un periodo polemico e all’insegna delle tensioni: cercate di non alimentare le discussioni inutili in amore. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di litigare con il capo o con i superiori, anche se pensate di avere ragione. Serve fiducia e ottimismo in vista del futuro.

LEONE

Cari Leone, vivrete un periodo davvero complesso in amore, caratterizzato da tanti dubbi. Se pensate che una storia sia giunta al capolinea, voltate pagina. Per quanto riguarda il lavoro, avete tante responsabilità in questo periodo: da una parte siete ambiziosi, dall’altra molto stanchi. Ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivete un periodo davvero conflittuale in amore, basta davvero poco per farvi perdere la pazienza. In particolare al mattino sarete intrattabili, mentre dal pomeriggio migliorano le cose. Capitolo lavoro: cercate di non essere troppo compiaciuti anche se a voi piace primeggiare. Dovete accettare il fatto che anche altri facciano bella figura.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: state ritrovando un po’ di serenità in amore e questo farà da traino per il vostro benessere anche in altri settori. Continuate su questa strada.

