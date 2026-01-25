Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 25 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il cielo vi chiede una cosa sola: scegliere le vostre battaglie. Capitolo lavoro: torna la voglia di dimostrare quanto valete, ma attenzione agli scatti d’impazienza. In amore, chi è in coppia deve evitare discussioni inutili nate da gelosie o silenzi non chiariti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 gennaio 2026), non è un cielo che ama i colpi di testa, ma premia la costanza. Per quanto riguarda il lavoro, state capendo chi merita fiducia e chi no. Le questioni economiche richiedono attenzione, ma niente panico: sapete gestire meglio di chiunque altro.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete protagonisti di un periodo vivace, mentale, pieno di idee. Il problema? Ne avete troppe tutte insieme. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di scegliere una direzione chiara, soprattutto se avete più progetti in ballo. Ottime occasioni per chi lavora nella comunicazione o nello studio.

CANCRO

Cari Cancro, state uscendo da una fase di chiusura e ora sentite il bisogno di proteggervi di meno e vivere di più. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un lento miglioramento, soprattutto per chi ha seminato con pazienza. In amore siete più sensibili del solito. Energia emotiva intensa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 gennaio 2026), il cielo vi restituisce sicurezza e voglia di primeggiare, ma attenzione a non esagerare con l’orgoglio. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme, riconoscimenti o nuove responsabilità. Energia fisica in crescita.

VERGINE

Cari Vergine, avete bisogno di rimettere ordine, dentro e fuori. Per quanto riguarda il lavoro, siete precisi come sempre, ma il cielo vi chiede di essere anche un po’ più flessibili: non tutto può essere controllato. In amore c’è bisogno di più spontaneità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: avete bisogno di rimettere ordine, dentro e fuori.