Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 25 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 25 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, prendete posizione, anche se non vi piace farlo. Rimandare ora potrebbe costare caro. Specie sul lavoro. In amore c’è voglia di chiarezza: le coppie devono parlare di futuro, i single potrebbero fare un incontro karmico, ma solo se smettono di guardare indietro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 gennaio 2026), il cielo vi invita a lasciare andare ciò che non vi rappresenta più. Per quanto riguarda il lavoro, state cambiando modo di agire: meno reazioni impulsive, più strategia. I single vivono attrazioni forti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo un periodo di blocco, sentite che qualcosa si sblocca. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano nuove prospettive, soprattutto se avete contatti con l’estero o volete cambiare ambiente. In amore c’è bisogno di spazio. Ottimo cielo per viaggi e nuovi studi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi chiede pazienza e visione a lungo termine. Per quanto riguarda il lavoro, siete concentrati su obiettivi importanti, anche se i risultati non sono immediati. Non mollate ora. Meno rigidità, più ascolto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 25 gennaio 2026), siete in una fase di cambiamento mentale. State guardando la vita da un’altra prospettiva e questo vi rende più liberi. Per quanto riguarda il lavoro, idee originali, ma serve concretezza per realizzarle. Attenzione a non isolarvi troppo.

PESCI

Cari Pesci, il cielo è intenso e vi rende più sensibili ma anche più ispirati. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’intuito: non vi tradirà. Ottimo periodo per attività creative o di aiuto agli altri. In amore siete romantici, ma attenzione a non idealizzare troppo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo è intenso e vi rende più sensibili ma anche più ispirati.