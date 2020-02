Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 23 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 23 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate di non stressarvi troppo in amore, oggi (domenica 23 febbraio 2020) dovete trovare il giusto equilibrio, anche con le parole. Dovreste evitare l’interferenza dei parenti nella coppia. Economia? Attenzione alle spese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, si prospetta una giornata molto favorevole per l’amore grazie all’influsso della Luna nel vostro segno. Cercate però di liberarvi di un peso che vi angoscia. Nuovi alleati in arrivo sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi (23 febbraio) fate attenzione alle emozioni forti come rabbia o malinconia, potrebbero arrecare danni alla vostra relazione di coppia. C’è un po’ di nervosismo nell’aria: relax. Ne avete bisogno. Sul lavoro rimandate le discussioni a data da destinarsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi sarà una giornata valida, in cui saprete bene quello che volete e come ottenerlo. Sul lavoro cercate di non pretendere troppo e vedrete che otterrete quello che volete, ci saranno delle belle conferme.

ACQUARIO

Acquario, quella di oggi sarà una giornata positiva e interessante per le relazioni interpersonali e per l’amore, non ti senti più sotto pressione e questo ti rende più disponibile. Momento ideale anche per affrontare prove sul lavoro.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata positiva in amore e nei rapporti con il prossimo. Cercate di affidarvi all’istinto. Sul lavoro potrebbero esserci nuove opportunità. Fate attenzione alle spese.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: giornata interessante per amore e lavoro. Ciao pressione. Ciao.

